Schimbari pregatite de Dacia: Cand vor aparea noile modele Logan, Sandero si Duster

Jurnalistii de la Just Auto au oferit joi detalii despre planurile pe care Dacia le are pentru anii urmatori si cand vor fi gata noile generatii ale modelelor amintite.Astfel, noul Logan este asteptat sa fie lansat spre finalul anului 2019, cu un design nou si pe o platforma noua.Tot spre finalul anului 2019 va fi lansata si noua generatie a Daciei Sandero, care va beneficia, de asemenea, de o noua platforma. Un facelift pentru acest model este anuntat pentru 2023.Desi a fost lansat spre finalul anului trecut, noul Duster va beneficia si el de modificari, cel mai probabil in 2020 sau 2021, scrie sursa citata.In ceea ce priveste modelul Lodgy, acesta va fi transformat intr-un SUV incepand cu 2020 C.S.