Top 5 al celor mai ieftine masini de pe piata

Ziare.

com

Publicatia franceza Caradisiac a intocmit un top al celor mai ieftine modele auto disponibile pe piata din Europa in acest moment.Primul loc in aceasta ierarhie este ocupat de Dacia Logan, cu un pret de pornire de putin peste 8 mii de euro."Sedanul Dacia e cel mai accesibil model auto de pe piata din Franta. Motorul ofera doar 75 de cai putere, dar nu se descurca rau. Totusi, autostrada nu e terenul sau favorit", noteaza sursa citata.Locul doi revine unui alt model Dacia, Sandero, cu un pret de pornire de 8.250 de euro."Sandero e unul dintre cele mai bine vandute modele auto de pe piata din Franta. La cei 75 de cai putere, motorul nu are nimic iesit din comun cand vine vorba de performante, dar isi face treaba, mai ales folosit in mediul urban", puncteaza Caradisiac.Podiumul e completat de Suzuki Celerio, care porneste de 9.790 de euro pe piata din Franta.1. Dacia Logan 8.150 euro2. Dacia Sandero 8.250 euro3. Suzuki Celerio 9.790 euro4. Fiat Panda 9.990 euro5. Citroen C1 11.050 euroSursa citata concluzioneaza ca "fie ca e vorba de un sedan sau de un hatchback, Dacia ofera un raport pret/performanta imbatabil".I.G.