Topul celor mai fiabile masini: Modele Dacia, pe ultimele locuri

Dacia lasa de dorit la fiabilitate

Potrivit acestui raport , in care au fost luate in calcul intrarile in service si problemele cu care masinile s-au confruntat in ultimii ani, cea mai fiabila masina la categoria 0-3 ani vechime este Mercedes-Benz GLC.Urmeaza pe pozitia secunda un alt model al constructorului de la Stuttgart, SLC/SLK, la egalitate cu Porsche 911.La categoria 0-5 ani, cel mai fiabil model auto a iesit Porsche 911. Podiumul a fost completat de Opel Mokka si Audi TT.Porsche 911 se afla in fruntea ierarhiei si la categoriile 0-7 ani, 0-9 ani si 0-11 ani vechime.Daca la pret Dacia nu are rival, fiabilitatea modelelor contructorului de la Mioveni, cel putin in primii trei ani, reprezinta o mare problema.Astfel, Dacia Logan ocupain topul celor mai fiabile masini in primii trei ani de viata, fiind urmata de Dacia Duster si Citroen Berlingo.De asemenea, Loganul ocupa ultimul loc si in topul celor mai fiabile masini in perioada 0-11 ani.I.G.