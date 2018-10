Cat de multumiti sunt britanicii de Dacia Sandero: Masina constructorului roman nu are rival

Ziare.

com

In proportie de 93,8%, posesorii de Dacia Sandero din Marea Britanie s-au declarat foarte multumiti de achizitia facuta, conform unui studiu realizat de site-ul de analiza HonestJohn.co.uk, preluat de AutoMotiveWorld La acest studiu au luat parte 10 mii de proprietari de masini din Marea Britanie, carora li s-a cerut sa dea note avand in vedere zone importante precum fiabilitate, tinuta de drum, consumul, practicabilitatea si performanta.Dacia Sandero, care in Marea Britanie are un pret de pornire de 6.995 de lire sterline, a iesit astfel castigatoare la clasa masinilor mici."Sandero contine tot ceea ce suntem noi, la Dacia. Recunoasterea acestui lucru din partea proprietarilor arata de ce aceasta masina este atat de iubita si de ce Sandero este o combinatie de nebatut de calitate si accesibilitate", a spus Louise O'Sullivan, presedintele Dacia din Marea Britanie.In clasamentul general, brandul Dacia s-a clasat pe locul trei in topul constructorilor de care britanicii sunt foarte multumiti, dupa SsangYong si Porsche. Volkswagen si Audi nu au prins top 10, in timp ce BMW este pe locul 9, Skoda pe 6 si Toyota pe 7.C.S.