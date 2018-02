Dacia Sandero nu mai e masina preferata a francezilor - ce alternativa prefera acestia

Ziare.

Modelul constructorului de la Mioveni a fost detronat de Peugeot 208 in cazul vanzarilor catre persoane fizice, potrivit Caradisiac. Declinul Daciei Sandero a inceput in septembrie 2017, iar trendul continua si in acest an.Din cele 13 regiuni importante ale Frantei, Dacia Sandero a mai fost cel mai vandut model din clasa sa catre persoanele fizice doar in trei dintre ele, in general in Paris, Bordeaux si Nantes. Si ca volum, Dacia Sandero a fost depasita in topul vanzarilor din clasa sa.In schimb, Peugeot 208 a inregistrat o crestere semnificativa si a detronat Dacia Sandero.Totodata, interesul francezilor incepe sa creasca si pentru un alt model autohton, Citroen C3.Dacia Sandero s-a bucurat de un succes urias in Franta, prin prisma pretului scazut si a raportului calitate/pret.C.S.