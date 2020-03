Iata cum ar putea arata a treia generatie a celui mai bine vandut model Dacia (Foto)

Ziare.

Bazandu-se pe cele mai recente fotografii spion, designerii Kolesa.ru ne prezinta noua generatie a celui mai bine vandut model din portofoliul constructorului de la Mioveni.Cum in Rusia Sandero e vandut sub brandul Renault, in imagini modelul are logo-ul constructorului francez.Cu exceptia logo-ului, Sandero va arata la fel in celelalte tari din Europa.Din imaginile prezentate de designerii rusi observam ca noul Sandero va imprumuta multe trasaturi de la Renault Clio.Noua generatie a modelului Sandero va fi construita pe platforma CMF-B, folosita deja pentru mai multe modele ale aliantei Renault-Nissan Alliance, precum Clio, Captur si Juke.Sub capota, Sandero se va lauda cu motorul hibrid de 1,6 litri E-Tech, care dezvolta 138 de cai putere, o unitate cu care Renault a prezentat noul Clio.Alte motorizari care se vor regasi pe noul Sandero: 0.9 TCe, 1.0 Sce si 1.5 dCi.Debutul noului Sandero este asteptat in toamna, cel mai probabil la la Salonul Auto de la Paris.In luna februarie, Dacia Sandero a ocupat locul 19 in topul celor mai bine vandute masini din Europa, cu 12.541 de unitati comercializate.Dacia a vandut peste 730.000 de vehicule in 2019.I.G.