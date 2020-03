Noua Dacia Sandero Stepway, surprinsa in timpul unor teste (Foto)

Ziare.

Spaniolii de la Motor16.com au publicat imagini cu viitoarea versiune a Dacia Sandero Stepway.Aceasta a fost surprinsa camuflata in timpul unor teste efectuate pe zapada.Viitoarea versiune a Dacia Sandero Stepway ar trebui sa fie lansata in aceasta toamna, insa cum angajatii de la uzina din Mioveni au fost trimisi in somaj tehnic nu se stie daca acest lucru va mai avea loc.Noua Dacia Sandero Stepway va fi construita pe o noua platforma, ce este folosita si de Renault Clio, dar intr-o versiune mai simpla.C.S.