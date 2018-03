Pitesteanul care a facut conceptul pentru o Dacie electrica, cu incarcare wireless

Ziare.

Conform lui Jean Christophe Kugler, presedinte Dacia pe Europa, compania ia in calcul dezvoltarea unui model electric si pretul va fi cel mai important. In octombrie 2017, cand a facut aceste declaratii, nu a oferit mai multe detalii. Masinile, sau primele planuri mai serioase, sunt asteptate in 2018. Pana atunci, Danut Gabriel Marinescu, director Centrul de Cercetare Ingineria Automobilului de la Universitatea Pitesti, a venit cu un concept cel putin interesant.El a conceput o masina electrica, denumita Sandero Electron. Partea si mai frumoasa e ca a inclus pe aceasta Dacia electrica un sistem de incarcare wireless.