Presa britanica a testat Dacia Sandero la drum lung: Concluziile trase de jurnalisti

Publicatia Autocar a facut un test de lunga durata cu Dacia Sandero, din Tangier (Maroc) pana in Twickenham (Marea Britanie).Drumul a inceput la Hotelul Continental si s-a incheiat la redactia publicatiei britanice.Masina folosita a fost o Dacia Sandero cu motor pe benzina de 0,9 litri "neasteptat de sofisticat", dupa cum il descriu jurnalistii britanici.Sursa citata scrie ca menirea Dacia este "sa ne intoarcem la transportul de baza"."Masina are suficienta putere, nu are ruliu si are mai multi 'muschi' decat te-ai astepta", sunt cateva dintre concluziile trase de jurnalistii britanici.In schimb, acestia remarca faptul ca suspensia nu sta tocmai bine pe drumurile denivelate din Maroc. "Cursa se transforma intr-una seismica ocazional", noteaza acestia.Iesiti din Maroc, jurnalistii constata ca masina incepe sa se simta tot mai bine."E mult mai fericita pe autostrazi, asa cum fac toate masinile. Suntem surprinsi ca facem multe depasiri. Asta in parte pentru ca suntem in intarziere, dar si pentru ca Sandero se dovedeste a fi destul de buna la drum lung", a mai scris publicatia britanica.O alta bila neagra sesizata de britanici este insonorizarea destul de proasta si zgomotul mare scos de pneuri.C.S.