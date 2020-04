Presa din Franta prezinta marile probleme descoperite la Dacia Sandero

Ziare.

In aceasta ierarhie, Dacia Sandero a ocupat ultimul loc in categoria din care face parte, fiind considerata masina cel mai putin fiabila.Conform publicatiei franceze , Dacia Sandero va avea in timp probleme cu ambreiajul si cu sistemul de climatizare.De asemenea, anumite modele cu motorizare 0,9 TCe 90 CP vor avea pierderi de putere din cauza unei erori.In plus, jurnalistii francezi scriu ca unele modele pot avea si probleme cu sistemul MediaNav, dar si ca in timp se pot aprinde din senin martori in bord fara niciun motiv."Cu cateva luni inainte de pensionare, Sandero 3 urmand a mai fi comercializat doar in a doua jumatate a acestui an, micuta Dacia inca mai contrazice reputatia de fiabilitate absoluta a filialei din Romania a Renault ", a concluzionat sursa citata.Lansarea noii Dacia Sandero este asteptata spre finalul acestui an, iar productia va incepe in 2021.C.S.