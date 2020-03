Presa din Spania: Dacia are o problema dupa ultimul anunt facut de Citroen

Ziare.

Portalul El Desmarque titreaza acest lucru, dupa ce Citroen a decis sa scada pretul modelului C1.Sursa citata noteaza ca pretul a fost redus la 10.790 de euro, iar acest lucru restrange piata Dacia, in conditiile in care vanzarile Sandero ar putea fi afectate."Printre modelele ideale pentru traficul in oras, unul dintre cele mai recomandate este Citroen C1. Atentie, modelul francez este in aceasta luna la pret de Dacia! Impresioneaza prin design, costuri de intretinere reduse si consum redus.Pe bune, este masina ideala sa te duca de la punctul A la punctul B in siguranta si fara sa-ti lipseasca ceva", a notat sursa citata.In acesti bani, ca dotari sunt incluse un ecran multimedia de 7 inchi, geamuri electrice, jante de aliaj, cruise control, faruri de ceata si bluetooth.In Romania, Citroen C1 nu mai este disponibil in configuratorul de pe site-ul oficial. Totusi, regasim modelul C3, care are un pret de 9.280 de euro cu TVA si prima de casare incluse, prin programul Rabla. Acesta este concurentul direct al Daciei Sandero.C.S.