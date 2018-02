Dacia lanseaza un Stepway special, care va fi prezentat in curand

Ziare.

Salonul auto de la Geneva, unul dintre cele mai importante evenimente de acest fel din an, se va desfasura intre 8 si 18 martie. Dacia va fi prezenta cu noul Duster, dar si cu o surpriza, o noua versiune in editie limitata pentru familia Stepway. Va fi disponibila pe anumite piete in cursul acestui an.