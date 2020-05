Borna impresionanta atinsa de Dacia in Germania

Ziare.

Modelele constructorului de la Mioveni au ajuns pentru prima oara in Germania in urma cu 15 ani, primul pas fiind facut cu Logan.De atunci si pana la sfarsitul lunii aprilie 2020, Dacia a comercializat 700.400 de modele, anunta Motor Zeitung In primul an petrecut pe piata din Germania, Dacia a vandut doar 2.100 de Logan-uri.Cifrele au crescut considerabil, insa, in anii ce-au urmat:Logan si Logan MCV: 160.400 de unitati;Sandero: 249.000 de unitati;Dacia Duster: 183.200 de unitati;Lodgy: 38.900 de unitati;Dokker: 68.900 de unitati.I.G.