Dacia stabileste un nou record: Ce loc ocupa in topul celor mai bine vandute vehicule din Europa

Dacia, peste Hyundai si Kia

Producatorul de la Mioveni a inmatriculat 53.446 de masini noi in Europa in luna aprilie, conform cifrelor prezentate vineri de catre Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).Aceasta cifra reprezinta 4% din cota de piata, fiind pentru prima oara in istorie cand Dacia reuseste aceasta performanta, ne anunta Automarket In primele patru luni ale acestui an, Dacia a ajuns la 198.811 de unitati comercializate, in crestere cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Cota de piata a producatorului roman la nivelul perioadei ianuarie-aprilie a fost de 3.6%, in crestere de la cota de 3.1% din perioada similara a anului trecut.13 este locul ocupat de Dacia in topul brandurilor auto cu cele mai mari vanzari din Europa, peste Hyundai, Kia sau Seat.In clasamentul general, prima pozitie este ocupata in continuare de Volkswagen, cu peste 610.000 de unitati, urmata de Renault (363.002 unitati vandute) si Peugeot (349.608 vehicule comericalizate.Top 10 este completat de: 4. Ford (344.287), 5. Opel (310.096), 6. Mercedes (298.382) . 7. BMW (274.080), 8. Audi (264.339), 9. Skoda (259.258) si 10. Toyota (250.089) .