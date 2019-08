Forbes scrie despre succesul Dacia: "Un producator auto de care nimeni in SUA nu a auzit"

Ziare.

Cu 312.900 de vehicule comercializate in prima jumatate a anului, Dacia a avut cea mai mare crestere a cotei de piata din Uniunea Europeana, cu 12% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut."Dacia, un contructor auto de care nimeni in SUA nu a auzit, Tesla si Citroen sunt marii castigatori in prima jumatate a anului. In frunte cu SUV-ul compact Duster, care are o crestere a vanzarilor de 21% fata anul trecut, constructorul auto detinut de Renault si-a vazut cota de piata din Europa crescand de la 3,24 la 3,73%", noteaza Forbes "Inmatricularile Dacia au crescut cu 12%, de la 280.500 de masini la 312.900 vehicule comercializate, ceea ce pare si mai impresionant cand observam ca piata a scazut cu 3,1%", continua sursa citata.Dupa primele sase luni ale anului, cota de piata Dacia la nivelul Uniunii Europene a crescut la 3.73%.312.900 de vehicule a vandut Dacia in prima jumatate a anului 2019.In prima jumatate a anului, Dacia a inmatriculat peste 123.000 de unitati Sandero (+7% comparativ cu 2018) si peste 118.000 de exemplare Duster (+21% fata de aceeasi perioada a anului trecut).I.G.