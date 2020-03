Presa din Spania: Kia "lichideaza" Dacia cu noul ei SUV. Cat costa noul model

Ziare.

Dacia Duster s-a remarcat in special prin pretul redus pe care il are, dar jurnalistii de la El Desmarque noteaza ca tot mai multi constructori incearca sa intre pe aceasta piata."Kia lichideaza Dacia cu un nou SUV de 11.700 de euro", titreaza publicatia spaniola.Este vorba despre Kia Seltos, un SUV ce se vinde momentan in India, dar care este asteptat sa ajunga si in Europa in perioada urmatoare."Desi Kia nu are intentia de a deveni un brand low-cost precum Dacia este deja, competitia dintre cele doua branduri creste. Printre altele si pentru faptul ca sud-coreenii stiu ca romanii detin o parte a tortului la care nu vor sa renunte", a mai scris sursa citata.Iata cum descriu cei de la Kia modelul Seltos: "Seltos ofera detalii de design exterior sofisticate, cum ar fi capota lunga, aspectul puternic al barei frontale si liniile ascutite inserate in caroserie. De asemenea, modelul dispune de o grila sportiva 'tiger nose', care il face usor de recunoscut ca fiind un automobil Kia, dar usor diferit.Linia robusta a plafonului, imbinata cu ramele geamurilor care se ingusteaza catre partea posterioara a automobilului, imprima SUV-ului compact un aer subtil de sportivitate. Bara din spate, care inglobaza toba de esapament cu efect metalic, accentueaza aspectul sau dinamic.Seltos este echipat cu faruri si stopuri full LED, inguste si cu un design complex, oferind automobilului o prezenta impunatoare si plina de incredere pe sosea. Pentru calatoriile din timpul zilei, modelul dispune de sistemul de aprindere automata a luminilor pe timp de zi, cu tehnologie LED, atat pentru blocurile optice fata, cat si spate si grafica 3D pentru semnalizatoare. Pentru calatoriile pe ceata, automobilul este echipat cu lumini cu tehnologie LED.Modelul este disponibil cu motorul pe benzina turbo T-GDI de 1.6 litri, care ofera 177 CP, motorul aspirat pe benzina de 2.0 litri, care ofera 149 CP si motorul diesel de 1.6 litri, care ofera o putere de 136 CP (pentru Europa ar putea fi comunicate curand si alte motorizari - n.red.).In functie de piata de comercializare, Seltos va fi disponibil cu pana la trei tipuri de transmisie automata, pentru a satisface nevoile si stilurile de condus ale cumparatorilor - transmisia automata cu dublu ambreiaj si sapte trepte de viteze (7DCT), transmisia automata cu sase trepte (6AT) si transmisia CVT (Continuously Variable Transmission)".C.S.