Dacia a dat lovitura in Franta: Inmatricularile au crescut cu 19,1% in 2018

Livrarile grupurilor Ford si Daimler au scazut in 2018 cu 2,1%, respectiv cu 3,8%, in timp cePe ansamblu, piata auto franceza a inregistrat anul trecut o crestere de 3% (fiind inmatriculate 2,17 milioane de autoturisme noi).In decembrie, au fost inmatriculate in Franta 165.390 vehicule, un declin de 15%, comparativ cu perioada similara din 2017. Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Franta au inregistrat luna trecuta o scadere de 12,4%, la 9.603 unitati, comparativ cu perioada similara din 2017.Livrarile grupurilor Ford si Daimler au scazut in decembrie cu 13,7%, respectiv 20%, in timp ce Renault a raportat un declin de 19,2%.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.