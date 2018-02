Dacia, la mare cautare in Franta si Germania: Vanzari record pentru producatorul roman

Ziare.

Potrivit unui raport intocmit de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), vanzarile de automobile Dacia in Hexagon au crescut cu 14% in ianuarie 2018 fata de prima luna a anului trecut.Concret, producatorul din Mioveni a vandut 9.888 de masini in Franta in ianuarie 2018, fata de numai 8.653 in ianuarie 2017.Jumatate dintre autoturismele romanesti cumparate de francezi sunt modelul Sandero.Pe piata germana lucrurile stau si mai bine din punctul de vedere al cresterii vanzarilor.Dacia a inregistrat in prima luna a acestui an o crestere de 29,2% a vanzarilor de automobile in Germania, conform unui raport intocmit de Autoritatea Federala de Transport Rutier Nu mai putin de 5.795 de Dacii au cumparat nemtii in ianuarie, masinile produse la Mioveni fiind mai cautate decat cele ale unor companii celebre, precum Citroen, Fiat, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi sau Nissan.M.D.