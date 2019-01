Dacia, record de vanzari in UE anul trecut, cu peste 500.000 de masini

Ziare.

com

Potrivit datelor publicate de Asociatia Europeana a Producatorilor de Automobile (ACEA / European Automobile Manufacturers Association), inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 8,4% in decembrie 2018 fata de decembrie 2017, atingandu-se un nivel de 998.503 unitati.Pe parcursul anului trecut, piata masinilor noi a ramas la nivelul din 2017, respectiv 15,1 milioane de unitati.In decembrie 2018 s-au inregistrat scaderi pe majoritatea pietelor importante din UE: Franta (-14,5%), Germania (-6,7%), Marea Britanie (-5,5%), Spania (-3,5%), doar Italia (+2,0%) inregistrand o usoara crestere.Topul tarilor europene este condus de Germania cu 3,4 milioane de masini noi inmatriculate. Pe locul doi se claseaza UK cu 2,3 milioane de masini, iar Franta ocupa locul 3 cu 2,1 milioane autoturisme noi inmatriculate.In top, tara noastra ocupa locul 15 in UE, cu 130.919 autoturisme noi inmatriculate, o crestere de 23% fata de anul 2017.In ceea ce priveste constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme inmatriculate in Europa in 2018 sunt reprezentate de grupul Volkswagen cu 3,7 milioane de masini, urmat de grupul francez PSA cu 2,4 milioane de unitati. Pe locul 3 se claseaza grupul Renault cu 1,6 milioane de masini noi.A.D.