Doua modele Dacia, in topul celor mai bine vandute masini din Europa. Vezi cine ocupa primul loc

Constructorul de la Mioveni a avut o luna ianuarie de-a dreptul excelenta si a inregistrat cresteri de vanzari spectaculoase.Astfel, modelele Sandero si Duster se afla in Top 20 cel mai bine vandute masini de pe Batranul Continent in prima luna a anului, potrivit datelor prezentate de Jato Dynamics.Sandero ocupa pozitia a 13-a, cu 16.400 de unitati vandute, in crestere cu 10% fata de luna ianuarie a anului trecut. De partea cealalta, Duster ocupa locul 17, cu 15.024 modele comercializate, o crestere de 45% fata de anul 2017!Volkswagen Golf se mentine pe primul loc in topul celor mai dorite modele din Europa, urmat de Ford Fiesta si Renault Clio.1. Volkswagen Golf - 43.145 masini vandute2. Ford Fiesta - 25.8783. Renault Clio - 24.8204. Volkswagen Polo - 22.7525. Skoda Octavia - 21.5886. Peugeot 208 - 21.2467. Volkswagen Tiguan - 20.7228. Nissan Qashqai - 20.6439. Toyota Yaris - 20.15510. Citroen C3 - 18.72111. Ford Focus - 18.12012. Peugeot 3008 - 16.89514. Opel Corsa - 15.73515. Volkswagen Passat - 15.47316. Skoda Fabia - 15.46518. Peugeot 2008 - 14.97419. Fiat Panda - 14.76520. Fiat 500 - 14.50321. Renault Captur - 14.33322. Opel Astra - 14.00423. Opel Mokka - 13.69324. Peugeot 308 - 12.98125. Ford Kuga - 12.945In clasamentul constructorilor auto, Dacia se afla pe locul 16, cu 41.500 de masini vandute in ianuarie 2018, in crestere cu 20% fata de aceeasi luna a anului trecut.Primul loc si in acest top e ocupat de Volkswagen, urmat de Ford si Peugeot.Ianuarie a fost prima luna in care a fost comercializata noua generatie a modelului Duster.I.G.