Un brand auto renumit dispare din Europa de Vest: Dacia, vazuta "vinovata"

Publicatia spaniola el desmarque anunta ca Lada, detinuta de grupul rus AvtoVAZ, nu-si va mai comercializa modelele in tarile puternice ale Europei.Conform sursei citate, unul dintre motive ar fi reprezentat de succesul inregistrat in ultimii ani de Dacia, care a acaparat, practic, piata modelelor low-cost.Totusi, disparitia modelelor Lada de pe piata din Europa de Vest vine, la nivel de declaratii oficiale, ca urmare a reglementarilor cu privire la emisiile poluante.In Austria si Germania, Lada va inceta sa mai comercializeze modele in aceasta primavara, in timp ce in restul tarilor din vestul Europei nu va mai vinde dupa ce unitatile existente pe piata in acest moment vor fi epuizate.Incepand din ani '90 si pana in septembrie 2017, protocolul de certificare utilizat a fost NEDC. Dat fiind ca autovehiculele s-au schimbat radical in decursul ultimilor 30 de ani, WLTP va lua treptat locul standardului NEDC.Care este diferenta intre cele doua? In primul rand, ciclul WLTP este mai lung si mai solicitant decat NEDC. Vitezele de testare sunt mai mari. Intervalul de temperatura este mai larg si se tine cont de toate echipamentele autovehiculului. Toate acestea asigura rezultate mult mai precise sub aspectul emisiilor in conditii cotidiene reale.Chiar daca conditiile ciclurilor de testare WLTP sunt mai stricte decat cele ale protocolului NEDC, acestea nu iau in calcul toti parametrii exploatarii reale a unui autovehicul. Aici intervine testul pentru nivelul emisiilor in conditii reale de trafic (RDE) . Testul RDE are loc pe sosea, in conditii reale de exploatare a autovehiculului si, odata validat, se adauga certificarii WLTP, indicand nivelul real de poluare.In paralel cu implementarea protocoalelor de certificare WLTP si RDE, evolueaza treptat si norma Euro 6, pentru reducerea si mai mult a impactului pietei auto asupra mediului. Aceasta va duce la aparitia normei Euro 6d, la 1 ianuarie 2020.I.G.