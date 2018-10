Vanzarile Dacia in Germania au scazut dramatic in septembrie

Ziare.

Analistii avertizeaza ca tendinta va continua, deoarece noile proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP) afecteaza vanzarile auto, transmite Xinhua.Toti producatorii trebuie sa isi testeze vehiculele utilizand WLTP, inainte ca acestea sa fie puse in vanzare. Insa noua procedura armonizata la nivel mondial de testare a vehiculelor usoare (WLTP), bazata pe date obtinute in conditii reale de drum, a generat emisii mai mari de dioxid de carbon pentru anumite vehicule, intarziind certificarea oficiala si vanzarile.Cel mai semnificativ declin in septembrie l-au inregistrat brandurile germane: Audi (minus 78%), Porsche (minus 75%) si Volkswagen (minus 62%), in timp ce livrarile Renault au scazut cu 43,8%.In primele noua luni din acest an, vanzarile de autoturisme noi pe cea mai mare piata auto din Europa au crescut cu 2,4%, la 2,67 milioane de unitati, in timp ce Dacia a raportat un avans de 23,2%, la 58.759 vehicule.Volkswagen si Ford au raportat un avans al vanzarilor de 6,8%, si, respectiv, 3,3%, in perioada ianuarie-septembrie 2018, in timp ce livrarile Renault au urcat cu 5,4%.