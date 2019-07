Vanzarile Dacia in Marea Britanie au crescut cu aproape 50% in iunie

Ziare.

In topul celor mai bine vandute modele, luna trecuta se afla Ford Fiesta, Vauxhall Corsa, MINI, Volkswagen Golf si Ford Focus, transmite Reuters.In iunie, Dacia a vandut 2.935 de vehicule pe piata britanica, in crestere cu 46,76% fata de perioada similara din 2018, cand a inmatriculat 2.000 de unitati."Ne confruntam cu o noua luna de declin al vanzarilor, dar suntem in mod special ingrijorati de scaderea cererii pentru vehicule cu propulsie alternativa. Producatorii au investit miliarde de euro pentru a aduce aceste vehicule pe piata, dar eforturile lor sunt subminate de politicile confuze si retragerea prematura a subventiilor auto", a afirmat seful SMMT, Mike Hawes.Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 3,4% in primul semestru din acest an, la 1,27 milioane de unitati. In topul celor mai bine vandute modele se afla Ford Fiesta, Ford Focus, Volkswagen Golf, Vauxhall Corsa si Nissan Qashqai.In primele sase luni din acest an, Dacia a vandut pe piata britanica 18.568 vehicule, in crestere cu 36,36% fata de perioada similara din 2018, cand a inmatriculat 13.617 de unitati.Marea Britanie ramane a doua mare piata auto din Uniunea Europeana, in urma Germaniei, dar inaintea Frantei, Italiei si Spaniei.