Ciolos spune ca PLUS are un electorat care nu e atras de USR. Cand e posibila fuziunea

Liderul PLUS Dacian Ciolos sustine ca fuziunea dintre USR-PUS trebuie sa aiba loc cat mai repede, adaugand ca tehnic vorbind aceasta nu se poate produce in mai putin de un an, pentru ca urmeaza doua randuri de alegeri. El a mai spus ca PLUS are aproape 18.000 de membri si atinge un tip de electorat pe care USR nu l-a atins."Mai repede de un an, din punct de vedere juridic, fuziunea nu avem cum sa o organizam, pentru ca urmeaza doua randuri de alegeri. Deci o putem face dupa parlamentare. Atentia noastra trebuie focalizata pe pregatirea acestor campanii, nu pe fuziune si impartire de functii", a declarat Dacian Ciolos, intr-o conferinta de presa sustinuta sambata seara la Iasi.El a adaugat ca inca din toamna trecuta, liderii PLUS au vorbit despre necesitatea acestui proiect."Noi inca din toamna trecuta am spus ca acest proiect trebuie sa fie unul comun pentru toti sustinatorii nostri. Am decis sa construim aceasta alianta politica, care ne permite sa actionam politic impreuna la toate alegerile. Vrem sa valorificam toata experienta, ce a acumulat USR mai bun de cand s-a format, toata experienta si oamenii din PLUS care au venit.Multa lume intreaba de ce s-a mai facut un partid cand exista USR-ul. Pai pentru ca noi avem aproape 18.000 de membri, atingem un tip de electorat pe care USR nu l-a atins. Am adus un plus acestui proiect, am atras oameni care pana acum au stat deoparte. E important sa construim impreuna", a afirmat Dacian Ciolos.