Dacian Ciolos: Pactul verde european si provocarile pentru Guvernul Romaniei (Op. Ed.)

Este un plan ambitios, un plan revolutionar, care vine sa raspunda ingrijorarii cetatenilor despre schimbarile climatice, pentru sanatatea lor si pentru sanatatea planetei. Este in acelasi timp o provocare majora, pentru statele membre, pentru Romania, pentru diferite sectoare economice, care vor trebui sa se asigure ca nu pierd un tren economic si de investitii foarte important. Acest pact poate fi inceputul unui proces de schimbare profunda a modului in care economia, diferite sectoare industriale, utilizeaza resursele naturale si afecteaza mediul inconjurator.Pentru mine este limpede: Romania va fi in masura sa faca fata schimbarilor care se anunta prin Pactul Verde European, sa contribuie la modelarea lui, sa transforme provocarile in oportunitati doar daca se pregateste serios si daca lucreaza de azi pe aceasta tema.La nivel european, se profileaza tot mai clar doua linii majore de transformare economica - actiunile impotriva schimbarilor climatice si economia digitala. Pachetul de masuri lansat azi de Comisia Europeana face parte din prima linie si va schimba radical modelul economic european. Pentru aceste transformari, o spun fara ocolisuri, Romania este azi foarte putin pregatita. Asa cum nu am fost pregatiti nici pentru a absorbi banii din Planul Juncker si am ratat investitii majore, atat de necesare.Tocmai pentru ca Pactul Verde va viza o schimbare structurala a economiei, este necesar ca Guvernul sa pregateasca de urgenta un grup de lucru cu coordonare la cel mai inalt nivel, cu o misiune clara: contributia Romaniei la Pactul Verde si cum sa facem din aceste propuneri oportunitati pentru crearea de locuri de munca, pentru retehnologizare, pentru investitii, pentru a pune in valoare atuuri ale Romaniei in domenii legate de digital sau de mediu. Acest task-force, din care sa faca parte cel putin Ministerul Economiei, cel al Mediului, al Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene, cel al Agriculturii si Ministerul Afacerilor Externe ar putea, de asemenea, sa se coordoneze cu toate delegatiile romanesti din Parlamentul European, cu grupurile politice care pot sprijini propunerile Romaniei si sa concerteze un efort diplomatic si posibile coalitii cu alte state membre UE cu interese similare.Revenind la propunerile Comisiei, prin Pactul Verde European, UE se va angaja ca pana in 2050 sa reduca la zero emisiile de gaze cu efect de sera si isi va stabili o tinta clara care va ajunge la pana la 55% in reducerea emisiilor de CO2 pana in 2030. Acestea se vor traduce in transformari majore atat la nivel economic, cat si de societate.Evident, nu toate statele membre au acelasi punct de plecare. Se are in vedere un mecanism de tranzitie care va prevedea inclusiv sprijin financiar substantial pentru regiunile si sectoarele care au nevoie de restructurare profunda. Cred ca este esential ca Romania sa nu adopte tehnica strutului, sa nu fie ca pana acum, intr-o permanenta defensiva pe chestiunile legate de mediu si de tranzitie economica si sa reuseasca sa vina la negocieri cu o viziune coerenta.Cum facem din acest Pact o oportunitate pentru transformarea zonelor miniere? Ce investitii sunt necesare si unde? Cum retehnologizam si digitalizam industria si agricultura si reducem poluarea? Cum valorificam contributia pe care o pot avea fermierii? Ce rol au autoritatile locale? Cum folosim aceasta oportunitate pentru a replanta padurile puse la pamant fara scrupule? Cum facem din acest pact o oportunitate pentru dezvoltarea unui sector digital puternic in Romania?Un Pact Verde European orientat catre solutii ar putea sprijini industriile si regiunile traditional consumatoare de carbune, care vor trebui sa se reinventeze, oferind stimulente pentru tehnologii avansate. De asemenea, ar putea implica fermierii si silvicultorii nostri care, in acelasi timp, vor trebui sa sprijine obiectivele privind climatul si biodiversitatea, adaptandu-ne la noile cerinte de mediu. Si va trebui sa implicam companiile de transport si autoritatile locale, pentru sisteme de transport electrice, reciclare sau consumul energetic al locuintelor. Acestea sunt doar cateva exemple. Va fi insa si o tranzitie pe care toti avem datoria de a o integra cu noi reflexe si obiceiuri in viata noastra de zi cu zi.E foarte important ca masurile Pactului Verde sa fie centrate pe oameni si sa se concentreze pe crearea de oportunitati economice si echilibru intre generatii. Cercetarea, inovarea si dezvoltarea de noi tehnologii curate, nepoluante sunt esentiale pentru efortul de decarbonizare si asta va crea noi locuri de munca de calitate. Investitiile vor fi esentiale in Romania si in toata Europa, iar Comisia Europeana trebuie sa propuna un mecanism care sa finanteze tranzitia la o economie mai verde care sa includa si resurse financiare concrete si noi. Este important ca Romania sa aiba o voce puternica si sa propuna solutii concrete pentru acest mecanism.Sunt constient ca, uneori, aceste lucruri par dintr-un "alt film" fata de problemele de baza cu care se confrunta o mare parte dintre romani. Insa, cu cat mai repede ne cuplam - guvern si administratie locala - la masurile discutate la nivel european, cu atat mai repede vom gasi si solutiile pentru multe dintre problemele cu care se confrunta azi Romania.La alegerile europarlamentare din luna mai am spus ca vom sprijini dezvoltarea durabila, bazata pe valorificarea responsabila a resurselor solului si subsolului si asigurarea mentinerii valorilor naturale si culturale. Am promis ca vom propune ca pentru urmatorul buget european sa existe programe dedicate cu fonduri europene pentru zone cu grave probleme sociale, precum Valea Jiului, Vaslui sau Gorj, care sa trateze problemele sociale, economice si de mediu in pachete integrate de masuri, astfel incat acestea sa devina un ajutor real pentru autoritatile locale.Sunt regiuni intregi care trebuie si pot fi ajutate sa se reinventeze. Eu vad acest pact drept o oportunitate majora de transformare sociala, economica si industriala - atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Romania. Insa vad si riscuri foarte mari in cazul in care nu intelegem urgenta si nu ne adaptam administrativ si politic la aceasta provocare si, mai ales, daca nu suntem capabili sa propunem o viziune proprie de politici economice, industriale si de mediu care sa contribuie la aceasta tranzitie. Este un proiect urias, proiectul unei generatii si un angajament pe care il luam, nu doar pentru noi, ci si pentru Romania viitorului.