Ciolos, despre suspendarea inregistrarii la UNESCO a Rosiei Montane: Guvernul priveaza zona de un instrument de dezvoltare si promovare

Ziare.

com

"Rosia Montana este unul dintre cele mai atractive locuri pe care le stiu. Un loc de care milioane de turisti s-ar putea indragosti. Prin solicitarea suspendarii inregistrarii la UNESCO a sitului Rosia Montana, guvernul priveaza aceasta zona de un instrument greu de egalat de dezvoltare si promovare. In acest fel, guvernul transforma Rosia Montana intr-un prizonier al unui proces pe care l-au declansat si complicat exact cei care azi constituie majoritatea politica", a scris Dacian Ciolos.Totodata, acesta a precizat ca, in momentul de fata, legea patrimoniului din Romania protejeaza situl respectiv si "aceasta protectie nu poate fi pusa in discutie de niciun angajament pe care un politician sau altul l-a luat in numele statului"."In momentul de fata, legea patrimoniului din Romania protejeaza acest sit si aceasta protectie nu poate fi pusa in discutie de niciun angajament pe care un politician sau altul l-a luat in numele statului, nesocotind aceasta realitate. Recunoasterea UNESCO se face pe baza acestei legislatii care ramane in vigoare cu sau fara protectia internationala 'suspendata' azi de PSD-ALDE. Protectia UNESCO ar oferi insa pentru Rosia Montana un mijloc de promovare fara egal pentru o dezvoltare economica si sociala durabila", a mai aratat Dacian Ciolos.