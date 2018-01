Platforma lui Ciolos: Cifrele guvernarii PSD - ALDE arata cheltuieli scapate de sub control, indatorare, saracirea populatiei

Ziare.

com

"Din analiza Platformei Romania 100 reiese ca prin modul in care s-au cheltuit banii publici s-a sacrificat dezvoltarea pe termen lung a Romaniei, iar tara este vulnerabila in cazul unei crize. Politica fiscal-bugetara nu mai stimuleaza cresterea economica, ci mareste dezechilibrele macroeconomice si indatoreaza generatiile viitoare, fara macar a le lasa mostenire o autostrada.Cheltuielile salariale si de asistenta sociala au fost scapate de sub control si au condus la reducerea la minim a cheltuielilor de investitii. Deficitul bugetar este de trei ori mai mare decat limita de deficit bugetar structural si cu 5 miliarde de lei mai mare decat cheltuielile de capital. Cresterea economica este insotita de deficit bugetar exagerat, de importuri masive si deficit extern, precum si de cresterea saraciei", se arata in comunicat.Totodata, sustin semnatarii acestuia, dezechilibrele bugetare au afectat imediat populatia, prin cresterea dobanzilor si deprecierea monedei nationale."Fondurile europene atrase de Guvernul PSD - ALDE sunt cu aproximativ un miliard de lei mai mici decat cele atrase de Guvernul Ciolos. Chiar si fata de propriul program bugetar, Guvernul PSD - ALDE se poate "lauda" cu o absorbtie de numai 50%. Un esec total al colectarii. Veniturile totale ale bugetului general consolidat au totalizat 251,8 miliarde lei, ceea ce denota un real esec al colectarii in comparatie cu anul 2016 si chiar fata de programul asumat prin Legea bugetului. Comparand datele din bugetul initial cu cele din executie, se remarca o nerealizare de venituri de 2,9 miliarde de lei. O umflare artificiala a sumelor. S-au majorat artificial veniturile cu 12 miliarde de lei aferente platilor directe pentru agricultura , sume care nu s-au inregistrat in buget pana in anul 2017", subliniaza sursa citata.De asemenea, semnatarii comunicatului atrag atentia ca principalele categorii de venituri din impozitul pe profit, TVA, accize si taxe pe proprietate au inregistrat scaderi semnificative fata de 2016."Comparatiile arata o crestere a evaziunii fiscale in 2017. Intarzieri mari la rambursarea de TVA, ceea ce afecteaza activitatea firmelor, posibilitatea de extindere si de investire si creste costurile de operare", adauga sursa citata.