Ciolos are raspunsul la intrebarea "sunt romanii in stare sa ajute alti semeni?"

"Exact acum un an, lansam o provocare catre toti oamenii care s-au inscris in Platforma Romania 100 fara sa stiu daca indemnul meu va avea sau nu vreun ecou. Era un pariu riscant. Sunt romanii in stare sa se adune in comunitati mici, locale, pentru a ajuta alti semeni? Sau ne mobilizam doar atunci cand ne ajunge cutitul la os si trebuie sa protestam fata de cei care ne conduc spre o prapastie? Suntem doar reactivi sau putem construi, pozitiv, prin fire trainice, legaturi cu semenii din comunitatile in care traim? (...)Astazi, putem spune ca suntem in stare sa facem orice ne propunem, pentru ca am adunat in cateva luni oameni motivati si, odata cu ei, multe fapte bune care-i pot inspira si pe altii si care pot fi replicate inzecit in toate colturile Romaniei. Faptele bune trebuie inmultite, iar azi vi le prezentam pe cele facute in 2018 cu bucuria ca nu am stat pe loc", isi incepe Ciolos mesajul postat pe pagina de Facebook Acesta arata ca intr-un an au fost deru;ate 150 de proiecte, in 110 comunitati locale, la care au participat 2.500 de voluntari ai Platformei Romania 100. Suntem fapte este oglinda primelor 150 de proiecte facute timp de un an de peste 2.500 de voluntari ai Platformei Romania 100 din cele peste de 110 comunitati locale. Faptele voluntarilor din Platforma Romania 100 sunt diverse si vorbesc de la sine despre preocuparile si nevoile romanilor, dincolo de batalii politice si declaratii politicianiste fara substanta si finalitate.Voluntarii si-au dedicat timpul liber pentru a organiza donari de sange in situatii urgente, au ajutat in afara programului de scoala copiii care au pornit in viata cu sansa a doua sa foloseasca noile tehnologii, au fost sprijin pentru alti semeni ajunsi in situatii-limita dupa intemperii naturale, au organizat targuri de locuri de munca si multe alte proiecte mai mici sau mai mari pentru comunitate.Acest civism in folosul comunitatilor, prin implicarea oamenilor din comunitati, construieste caractere de oameni carora le pasa, care fac ceea ce spun si care vor schimba Romania in bine pentru ca nu mai asteapta de la altii sa o faca", continua fostul premier.Acesta isi exprima dorinta ca astfel de lucruri sa devina tot mai dese si raspandite."Ii felicit pe toti voluntarii din RO100 pentru darul lor catre comunitatile din care provin si sper ca exemplul lor sa fie replicat peste tot acolo unde este nevoie. Aceste fapte sunt inspiratie pentru mine si sper ca vor fi si pentru altii, care nu doar asteapta ajutor de la Guvern sau alesi, ci pun mana si construiesc prin implicare la firul ierbii", conchide Ciolos.A.S.