Dacian Ciolos a lansat Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS): Vrem sa construim o Romanie care sa fie pe plus!

Cine sunt membrii fondatori ai PLUS

Danes Raluca Florina din Cluj-Napoca - presedinte

Iordache Iulia din Bucuresti - vicepresedinte

Iordache Adrian Alexandru din Bucuresti - secretar general

Mesajul lui Dacian Ciolos pentru romani

O Romanie fara coruptie,

O Romanie cu o clasa politica responsabila,

O Romanie guvernata cu bun simt,

O Romanie in care fiecare munceste si este platit cinstit,

O Romanie fara saracie,

O Romanie cu o economie competitiva,

O Romanie cu adevarat educata,

O Romanie sanatoasa,

O Romanie care conteaza in Uniunea Europeana si in NATO

O Romanie a tuturor romanilor.

Prea multi tineri vor sa plece din tara.

Prea multi batrani traiesc in saracie.

Prea multi oameni se imbolnavesc si mor in spitale.

Prea putina educatie se mai face in scoli.

Prea multa incompetenta ingroapa administratia,

Prea multa birocratie pune pe butuci mediul de afaceri

Prea multa manipulare si prea multa minciuna ne-au infestat vietile.

Fostul premier a precizat ca inregistrarea formatiunii Miscarea Romania Impreuna treneaza de prea mult timp in instanta, din cauza unor rivali politici care ii pun bete in roate.In plus, Dacian Ciolos a mai spus ca exista pericolul ca aceasta sa nu primeasca in timp util unda verde in instanta pentru a fi eligibil pentru alegerile europarlamentare din mai 2019.Prin urmare, o parte dintre colegii sai - "oameni anonimi, dar care au vrut sa dea o mana de ajutor" - au depuus in instanta o cerere de inregistrare pentru un alt partid politic. Iar acesta a fost validat in instanta in urma cu cateva zile!"Astazi vreau sa va anunt ca avem un partid politic inscris in regimul partidelor politice din Romania, asa ca va anunt ca avem partidul nostru politic.Va invit pe toti incepand de astazi sa veniti alaturi de noli sa va inscrieti. Acesta va fi partidul cu care vom schimba Romania in bine", a spus Dacian Ciolos, in cadrul unui eveniment organizat la Cluj-Napoca, transmis LIVE pe pagina sa de Facebook Acesta a adaugat ca va retrage cererea de inregistrare a partidului Miscarea Romania Impreuna de la Tribunalul Bucuresti. In plus, luni, Dacian Ciolos si toti colegii sai se vor inscrie in PLUS, iar primul test politic va fi reprezentat de alegerile europarlamentare de anul viitor.Site-ul noului partid este www.ro.plus , unde doritorii se pot inscrie si pot pune umarul la dezvoltarea acestei formatiuni politice.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Tribunalului Bucuresti , membrii fondatori ai PLUS sunt:Pe site-ul partidului a fost postat deja mesajul lui Dacian Ciolos care descrie viziunea si directiile pe care vor sa le abordeze cei de la PLUS, pe care il redam integral:-continua-