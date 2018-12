Povestea incredibila a celor 266 de zile in care Ciolos a incercat sa isi inregistreze un partid si nu a reusit

Cateva concluzii:

266 de zile sunt de la momentul solicitarii inregistrarii si pana la ziua cand este asteptata sentinta magistratilor

Contestatarii MRI au facut solicitari in serie in acest dosar

Una din interventiile facute a fost depusa dupa ce dosarul a ramas in pronuntare

O organizatie fantoma a facut cerere de stramutare pentru a suspenda judecata procesului

Cazul a fost suspendat aproape doua luni pentru judecarea unor apeluri

Culmea amanarii unui proces: un intervenient s-a dus la toaleta si nu s-a mai intors

Intervenientii au recuzat de mai multe ori judecatorii

Solicitarea

30 martie 2018

Prima interventie

4 aprilie 2018

Stramutarea

11 mai 2018

Noi interventii

7 iunie 2018

Sursa: Facebook/ Catalin Ioan Berenghi

Primul termen, prima recuzare

8 iunie 2018

Fuga din sala de judecata

31 iulie 2018

2 august 2018

Solutionarea contestatiilor

Apar nationalistii si "blonda lui MRU"

21 august 2018

Sursa: Facebook/ Elena Valentina Cioanca

PN: O scamatorie politica

Amanare

9 noiembrie 2018

Acuza tergiversarea procesului

Apare prietenul lui Berenghi

23 noiembrie 2018

O noua interventie

6 decembrie 2018

Ultimul termen

7 decembrie 2018

Noua cerere

10 decembrie 2018

Ziare.

com

Este vorba de Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), un partid a carui infiintare a fost realizata cu ajutorul unor colegi de-ai lui Dacian Ciolos, "oameni anonimi, dar care au vrut sa dea o mana de ajutor", dupa cum a explicat fostul premier.La infiintarea MRI, care inca isi asteapta validarea in instanta, se va renunta. Dacian Ciolos a explicat ca a ales aceasta varianta dupa ce "Miscarea Romania Impreuna a fost permanent hartuita de o gasca de oameni convinsi ca lumea pe care o vad ei este singura posibila - o lume a extremelor, a urii, a fricii", iar infiintarea partidului a trenat atat de mult incat exista riscul sa fie ratate alegerile europarlamentare din 2019.Dacian Ciolos a refuzat sa spuna cine sunt cei aflati in spatele piedicilor puse infiintarii noului partid, "pentru ca nu merita sa aiba aceasta reclama".Cert e ca in timp ce partidului anuntat oficial de Ciolos i se puneau piedici in instanta - nu mai putin de opt luni de zile! - un partid infiintat de "anonimi" a fost aprobat. Cum si de ce s-a intamplat asa?Ziare.com a studiat dosarul - aflat pe rolul Sectiei a VI-a Civile din Tribunalul Bucuresti - infiintarii Miscarii Romania Impreuna si a aflat povestea incredibila a celor 266 de zile de la momentul depunerii cererii in instanta (30 martie 2018) si momentul in care este asteptata pronuntarea unei decizii in acest caz (21 decembrie 2018).Cereri de interventie, de stramutari, de reducere a taxei de timbru, contestatii - acestea sunt doar o parte din chichitele avocatesti folosite de cei care s-au opus cu toate fortele infiintarii partidului Miscarea Romania Impreuna (MRI), fondat de fostul premier Dacian Ciolos.- Dacian Ciolos si alti opt membri fondatori ai Miscarea Romania Impreuna (MRI), printre care fostii ministri tehnocrati Anca Dragu, Dragos Pislaru sau Vlad Voiculescu, solicita Tribunalului infiintarea organizatiei politice si inscrierea in Registrul Partidelor Politice. Denumirea prescurtata: "Impreuna".Un volum de documente: cerere de inscriere, statutul, programul politic al partidului, actul constitutiv, declaratia privind sediul si patrimoniul, dovada deschiderii contului bancar si lista celor noua membrilor fondatori. Primul termen de judecata a fost stabilit pe 8 iunie. Pe 3 mai, Tribunalul respinge cererea avocatului MRI de a preschimba termenul de judecata.- Partidul Solidaritatii Democratice Pentru Sanse Egale Si O Societate Mai Buna (PSDSESB) depune o contestatie. Este vorba de o organizatie care sustine ca are aproximativ 100.000 de membri.Presedintele partidului, Ioan Antonescu, este cunoscut prin salile tribunalului ca se opune in instanta la diverse fuziuni si schimbari de nume ale partidelor. Antonescu a deschis sute de procese. Este nemultumit ca judecatorii romani nu i-au recunoscut partidul, iar in perioada in care Dacian Ciolos era premier, Guvernul i-ar fi ignorat mai multe memorii.- PSDSESB cere la Inalta Curte stramutarea dosarului de la Tribunalul Bucuresti. Ocazie cu care Ioan Antonescu cere recuzarea mai multor magistrati de la Sectia Civila si a unui magistrat asistent.Alte trei dosare aveau sa se formeze la Inalta Curte, plecand de la aceasta stramutare. Potrivit procedurii, stramutarea era oricum facuta la o instanta gresita, competenta in astfel de cazuri era la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) . De altfel, cazul avea sa fie declinat la CAB pe 25 septembrie 2018.Cererea de stramutare este folosita insa de Ioan Antonescu sa ceara suspendarea dosarului de la Tribunalul Bucuresti.- Cu o zi inaintea primului termen, doi bucuresteni, Catalin Ioan Berenghi si Catalin Ioan Gornic, fac o cerere de interventie si cer respingerea inregistrarii MRI. Berenghi si Gornic sunt cunoscuti pentru implicarea in campania impotriva construirii mega-moscheii in Bucuresti.In septembrie 2015, cei doi au dus cativa purcei pictati in culorile tricolorului sa pasca pe locul destinat viitorului lacas. Ulterior au pus in acel loc o cruce de piatra de peste 200 de ani vechime, adusa din Moldova.Cele doua cereri sunt identice si pleaca de la o declaratie facuta de Dacian Ciolos, pe 31 mai, potrivit careia Curtea Constitutionala este politizata si ia decizii in sprijinul intereselor PSD de a controla justitia."MRI militeaza direct si vadit pentru nerespectarea Constitutiei, expresia juridica a statului de drept" sau "Este vorba de un partid anarhist, care isi face propaganda prin negarea Constitutiei si a statului de drept", arata Berenghi si Gornic.- La primul termen de judecata, Ioan Antonescu cere suspendarea procesului pana la judecarea cererii de stramutare de la Inalta Curte."Constat ca la 25 de ani de la semnarea acordului european de catre Romania si la 12 ani de la aderare la UE, nu sunt respectate dispozitiile din Constitutie de catre Inalta Curte", spune Antonescu, potrivit incheierii de sedinta.Cand magistratul il anunta ca trebuie sa plateasca 300 de lei, taxa de timbru pentru a fi intervenient in acest dosar, Antonescu ii recuza in serie pe judecatorul de sedinta, pe toti judecatorii Sectiei a V-a civile de la Tribunalul Bucuresti si pe toti judecatorii Inaltei Curti. In plus, mai sunt recuzati procurorul de sedinta si grefierul."Solicit declinarea cazului la CEDO, CJUE si Tribunalul International de la Washington", a solicitat acesta.Dosarul este trimis la un alt complet pentru judecarea recuzarii.. Procesul continua.- Tribunalul respinge ca inadmisibile cererile de interventie facute de Berenghi, Gornic si Antonescu, intr-o sedinta care ar putea fi usor scenariu pentru un serial de comedie.Antonescu arata ca cere inregistrarea partidului sau de 30 de ani si cere ca PSDSESB sa aiba prioritate la inscriere. Apoi recuza completul de judecata, grefierul si toti judecatorii din Romania.La un moment dat, Antonescu cere voie magistratului sa plece la toaleta, dar nu mai revine. Este de negasit. "", noteaza grefierul in incheierea de sedinta.Procesul continua, iar judecatorul le cere lui Berenghi si Gornic sa plateasca taxa de timbru de 300 de lei. Berenghi platise 200 de lei, cand a depus cererea de interventie, si mai achita 100 de lei. Gornic spune ca este somer si ca nu figureaza cu venituri din 2012, asa ca cere sa fie scutit de la plata taxei.", scrie grefierul in incheierea de sedinta.- Un al judecator respinge recuzarile facute de Ioan Antonescu. Urmatorul termen este stabilit pe 28 august. Avocatii MRI fac fara succes o cerere de preschimbare a termenului.Ioan Antonescu face un recurs la Curtea de Apel Bucuresti, impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti. Cererea este facuta in numele Asociatiei pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, una din organizatiile care semnau memorii impreuna cu PSDSESB.Catalin Ioan Berenghi declara apel.- In dosarul de la Tribunalul Bucuresti apar noi intervenienti. Partidul Nationalist, reprezentat de Cristinel Sarpe si Elena Cioaca Valentin. Partidul Nationalist se considera continuatorul Partidului Nationalist Roman condus de Nicolae Iorga si AC Cuza. Semnul PN este un bec electric.a fost candidat PNT la primaria Capitalei la alegerile locale din 1996, potrivit profit.ro. a fost vicepresedinte al organizatiei din Bistrita Nasaud a partidului crestin-democrat de centru-dreapta Forta Civica al fostului premier si sef SIE Mihai Razvan Ungureanu, partid care in 2014 a fost absorbit de PDL.Ca urmare a unei fotografii in care apare alaturi de Mihai Razvan Ungureanu, a fost supranumita "blonda lui MRU" de catre presa tabloida.Partidului Nationalist cere judecatorilor sa nu inregistreze MRI, deoarece acest partid este condus de membri ai Miscarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA), iar numele Romania nu are ce cauta in denumirea organizatiei.MRI ar fi o "scamatorie politica pe pretentia de mare potenta Soros-ista", iar membrii fondatori "scursuri politice" sau "adepti si sustinatori ai miscarilor stradale #rezist, finantati de fundatii globaliste, pretinse progresiste, pentru a ajunge la putere, prin dictatura, fomistii cu dificultati democratice"."Aceasta scamatorie politica este o clona USR si a Partidului M10", arata Partidul Nationalist.Pe de alta parte, Cioanca isi fundamenteaza solicitarea de a nu se inregistra MRI pe declaratia lui Ciolos, privind politizarea CCR.- Tribunalul Bucuresti amana procesul pe 7 decembrie, pentru a-i da posibilitate Elenei-Valentina Cioanca sa-si timbreze cererea si sa-si angajeze avocat si pentru a se lua la cunostinta de cererea Partidului Nationalist.Avocatul MRI face o cerere de preschimbare a termenului, care este acceptata. Noul termen este stabilit pe 23 noiembrie.Pe 12 noiembrie, membrii fondatori ai MRI fac o solicitare la Tribunalul Bucuresti in care se plang de tergiversarea procesului si cer solutionarea mai rapida a acestuia. Ei sustin ca li s-a incalcat dreptul legal de a infiinta o formatiune politica si drepturile constitutionale de a particpa la alegeri.", se arata in solicitare.Tribunalul respinge cererea, pe 19 noiembrie. Un magistrat arata ca in aceasta cauza au fost demarate si alte proceduri: plata taxelor judiciare de timbru sau cereri de interventie, fara de care s-ar incalca drepturile celor care doresc sa intervina.", este concluzia judecatorului.- Clujeanul Calin Gheorghe Marincas face o cerere de interventie in proces. Acesta este similara cu cea a lui Berenghi si Gornic. La termen vine Berenghi care spune judecatorului ca este prieten cu Marincas. "A luat la cunostinta de dosar ieri si crede ca acesta va achita taxa de timbru impusa de instanta", crede Berenghi.Berenghi cere un nou termen pentru a-l cita pe Marincas si ca acesta sa plateaca taxa de timbru. Procesul este amanat pe 7 decembrie.- Cu o zi inaintea procesului, la dosar apare o noua cerere de interventie. Este semnata de bucuresteanul Bogdan -Sorin Constantin. Acesta cere instantei sa nu-si dea acceptul pentru infiintarea MRI."Ideea infiintarii partidului MRI izvoraste din activitatile si interesele de grup ale unor organizatii non-politice cu agenda proprie si finantari obscure, contrare interesului national si Constitutiei Romaniei", scrie bucuresteanul in cererea din instanta.Infiintarea partidului ar pune in pericol regulile si ordinea constitutionala a tarii, mai explica Constantin.- Instanta ramane in pronuntare. Motivul amanarii verdictului pe 21 decembrie este pentru a se solutiona o cerere de recuzare a instantei facuta de Elena-Valentina Cioanca. Femeia este nemultumita ca instanta nu-i da un nou termen, pentru studierea dosarului, timp pentru a depune note scrise si noi inscrisuri.Pe fondul solicitarii, Cioanca si Partidul Nationalist cer Tribunalului sa nu infiinteze MRI.Procurorul de sedinta solicita admiterea cererii facuta de membrii fondatori ai MRI de infiintare a partidului si inscrierea in registrul Partidelor Politice. "", arata procurorul, potrivit incheierii de sedinta.- Chiar daca dosarul a fost tras in pronuntare, doua lucruri s-au intamplat dupa acest moment.Un alt judecator respinge cererea de recuzare facuta de Elena-Valentina Cioanca.In aceeasi zi, bucuresteanul Dinu Dusceac face o cerere de interventie in dosar si este impotriva infiintarii MRI, despre care spune ca militeaza impotriva statului de drept."Acest fapt, ca asa- zisul partid este impotriva statului de drept reiese din declaratiile dl. Dacian Ciolos in presa despre CCR", spune laconic Dusceac.