Miscarea Romania Impreuna, PNL si USR cer demisia lui Daea pentru "Auschwitz-ul porcilor"

Ziare.

com

"Este inadmisibil ca un ministru al Guvernului Romaniei sa compare incinerarea porcilor cu Holocaustul, o tragedie mondiala condamnata de Romania. Mesajul domnului ministru Daea este incalificabil, cerem demisia sau demiterea de urgenta a acestuia. Exista cazuri in care superficialitatea poate fi amuzanta, insa aceasta situatie arata o lipsa de discernamant din partea ministrului Agriculturii", se arata intr-o pozitie a Miscarii Romania Impreuna La randul sau, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, afirma ca, pe langa demisie, ministrul Agriculturii trebuie sa ceara si scuze victimelor Holocaustului, catalogand drept intolerabila "comparatia victimelor de la Auschwitz cu incinerarea animalelor"."Astazi, la prima ora, ministrul Agriculturii, Petre Daea, trebuie sa-si prezinte demisia si sa ceara scuze public victimelor Holocaustului de la Auschwitz. In caz contrar, o somam pe doamna prim-ministru Viorica Dancila sa il demita urgent.Comparatia victimelor de la Auschwitz cu incinerarea animalelor este intolerabila si trebuie sanctionata public imediat", a scris, joi, Danca pe Facebook.Si Dan Barna, presedintele USR, cere demisia ministrului Daea pentru "Holocaustul porcilor". Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Barna scrie ca "a devenit o umilinta nationala faptul ca suntem condusi de acest Guvern"."Lipsa de intelegere a propriilor cuvinte devine o boala grava, care pune in pericol imaginea Romaniei si a fiecarui roman. Comparatia facuta de Petre Daea intre arderea porcilor bolnavi de pesta africana si Holocaust, o tragedie soldata cu milioane de victime, este socanta si inacceptabila.Prostia nu e o scuza cand esti prim-ministru sau ministru in Guvernul Romaniei. In alte tari civilizate, dupa ziua de ieri, prim-ministrul pleca acasa de mana cu ministrul Agriculturii", noteaza presedintele USR.Acesta afirma ca "nu mai suportam umilinta de a fi condusi de oameni care nu isi intelege propriile cuvinte"."Nu mai suportam aceasta umilinta de a fi condusi de oameni care nu-si inteleg propriile cuvinte, incompetenti care duc tara spre dezastru si rusine.USR cere demisia lui Petre Daea si din nou, a Vioricai Dancila. O vom cere pana vor iesi pe usa din dos a istoriei ca Guvernul care a dezonorat tara!", a conchis Barna.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti seara, la Antena 3, explicand masurile care se iau pentru a izola focarul de pesta porcina africana de la Carniprod Tulcea, unde trebuie sacrificate 45.000 de animale: "Singura metoda este sacrificarea. Porcii toti se incinereaza (...), e o munca extraordinara, acolo este ca la Auschwitz, dom'ne ".