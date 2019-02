Alianta USR-PLUS ar putea avea candidat unic la prezidentiale. Ciolos: De principiu, mergem in aceasta directie

Ziare.

"Vrem sa facem mai mult decat sa-i dam la o parte pe cei care acum conduc, vrem sa construim o alternativa reala si in urmatorii 10 ani sa schimbam Romania in bine si sa o ducem acolo unde ii este bine. (...) Astazi putem sa anuntam ca aceasta alianta exista, o alianta care va avea reprezentanti in birourile electorale, in sectiile de vot, pentru ca in PLUS in urma cu cateva zile s-a inscris un europarlamentar.Deci pornim cu premise bune. Pornim cu 7-8 mii de membri la USR, cu peste 8 mii de membri la PLUS. Ne pregatim sa adunam semnaturi si sper sa avem sustinerea cat mai multor romani care sa ne dea credit sa prezentam o lista, care asa cum ati putut constata, e o lista cu oameni competenti, care vor sti sa lupte pentru Romania in Parlamentul European", a declarat Dacian Ciolos.El a precizat ca spera ca acesta sa fie doar un prim pas pentru un proiect care sa se implineasca la alegerile parlamentare din 2020, cand vor putea sa ofere o majoritate politica care sa schimbe in bine Romania."Dacian Ciolos va fi cap de lista, vor continua apoi Cristian Ghinea, Dragos Pislaru, Clotilde Armand si lista continua astfel cum a mai iesit in presa. E o lista in care avem competenta si experienta politica consistenta de ambele parti, si asta este cel mai important", a declarat si Dan Barna.Intrebat daca el este un om nou, Ciolos a raspuns: "Eu candidez pentru prima data si imi asum aceasta candidatura pana la capat. Eu candidez pentru prima data, dar vin cu anumita experienta inclusiv in activitatea guvernamentala"."Este probabil cea mai buna lista pe care a avut-o Romania dupa 89 incoace. Lista comuna USR-PLUS este o lista a oamenilor competenti. Practic, Romania va avea in fata optiunea omenilor care ne-au facut ani de zile de ras la Bruxelles, si noi consideram ca pe 26 mai PSD isi va trimite europarlamentarii acasa, isi vor face bagajele, pentru ca lista comuna USR-PLUS este o lista cum nu a mai existat in ceea ce priveste calitate profesionala si competenta", a mai declarat liderul USR, Dan Barna.Sefii de campanie vor fi Catalin Drula si Vlad Voiculescu.Ciolos a spus ca obiectivul aliantei este ca, dupa intrarea in PE, sa se indrepte catre un grup politic cu care au afinitati si care sa fie unul dintre grupurile puternice la nivel european.Intrebat daca alianta va avea candidat unic si la prezidentiale, Dacian Ciolos a raspuns: "O sa ne gandim si la asta. De principiu, vom merge in aceasta directie si la prezidentiale si intentionam sa ne pregatim sa avem cat mai multi candidati comuni si la alegerile locale, in asa fel incat sa dam incredere romanilor ca putem oferi o alternativa politica".Intrebat daca el va fi candidatul la prezidentiale, Ciolos a replicat: "Eu cred ca orice optiune e deschisa in momentul de fata"."Principiul agreat este cel al meritocratiei. Ne propunem sa oferim Romaniei cei mai buni candidati, pentru ca Romania sufera de incompetenta, rea credinta si de persoane cu probleme penale. USR si PLUS va reaseza Romania in directia europeana, va readuce decenta in ceea ce inseamna o guvernare normala", a spus si Dan Barna.El a spus ca, potrivit sondajului IMAS comandat de USR, suma celor doua partide la acest moment, fara efectul de bulgare pe care il are aceasta alianta, este undeva la 20%. "Dar sa fim realisti, acestea sunt sondaje, intotdeauna depinde de campania electorala", a adaugat Barna.