Avocatul Adrian Iordache demisioneaza din PLUS, dupa scandalul provocat de acuzatiile lui Marius Oprea

"Unul dintre cei trei membri fondatori ai partidului PLUS, avocatul Adrian Iordache, a renuntat, joi, 24 ianuarie 2019, la orice calitate in cadrul PLUS", anunta formatiunea pe pagina sa de Facebook Amintim ca, marti, Dacian Ciolos a explicat cum a fost infiintat partidul PLUS, precizand ca nu ii cunoaste familia lui Adrian Iordache, avocatul care a inregistrat formatiunea, si nici nu l-a interesat sa afle detalii despre aceasta.Lamuririle lui Ciolos vin dupa ce istoricul Marius Oprea a publicat, vineri, un text in care arata ca cei trei membri fondatori ai PLUS provin dintr-o firma de avocatura, Iordache & Asociatii, infiintata in 1992 de un fost tortionar al Securitatii, maiorul Alexandru Iordache B.B.