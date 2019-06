Candidatul Aliantei USR PLUS la prezidentiale va fi Ciolos sau Barna, confirma liderul PLUS

Ziare.

com

"In urma cu cateva ore ne-am ridicat de la masa. Am avut prima zi de discutii pentru constituirea unei aliante politice, dupa ce a trecut alianta electorala in urma alegerilor europarlamentare. Suntem in continuare in legatura, lucram impreuna si o sa mergem impreuna pana la capat, dincolo de orice insinuari", a spus Ciolos, intr-o interventie la Romania Tv.Intrebat daca el sau liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la alegerile prezidentiale, Ciolos a raspuns: "Unul dintre noi o sa candideze cu siguranta. Vom face echipa oricum, in orice forma".Ciolos a afirmat ca, in contextul rezultatelor de la alegerile europarlamentare din 26 mai, Alianta 2020 USR PLUS va avea un candidat la prezidentiale."Am avut peste 22% la ultimele alegeri. Suntem una dintre cele trei forte politice principale ale tarii. Vedeti vreun argument sa nu avem un candidat, in conditiile in care suntem una din principalele forte politice din tara? Am putea noi explica cumva cuiva ca nu avem candidat cand am avut rezultatul asta? Deci e firesc. Nu are nicio legatura cu alte candidaturi de la alte partide. Fiecare partid are dreptul sa isi prezinte candidatura. O sa discutam despre programele noastre politice in campanie", a precizat liderul PLUS.Si Dan Barna a vorbit, tot luni, despre o candidatura comuna."Sunt niste decizii pe care o sa le iau impreuna cu colegii mei. Mai sunt nuante importante. Pentru mine proiectul personal e ca USR sa se stabilizeze in pozitia de partid consistent care va trai pe termen lung in Romania.Miza pentru mine e ca aceasta structura in care mi-am investit timp sa merite. Ca sa merite si sa ramana in picioare trebuie consolidat. Optiunea la care vom ajunge mi-o voi asuma.Daca vom decide ca cea mai buna optiune e Dacian Ciolos o voi sustine", a declarat Dan Barna, la "Marius Tuca Show".Acesta a spus ca decizi va fi luata dupa discutii intre cele doua partide."Discutam foarte pragmatic si responsabil. Luam in calcul un tandem. Un partid sa dea candidatul la prezidentiale, celalalt candidatul pentru premier. (...) Suntem doua echipe care stau de vorba si sunt conduse de mine si de Dacian. In cele din urma, asumarea unei candidaturi la prezidentiale e profund individuala, dar asta am facut azi am pus pe foaie, plusuri si minusuri. Niciunul nu a cerut candidatura in mod expres. Analizam plusurile si minusurile fiecaruia", a mai spus Barna.