Ciolos: Alegerile anticipate sunt singura alternativa la impasul politic in care ne aflam

"Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie pentru ca nu exista o majoritate in Parlament care sa ii ofere sustinere. Anticipatele nu sunt foarte simplu de obtinut, dar din punct de vedere politic nu exista alternativa", a precizat Dacian Ciolos.Alianta USR PLUS saluta faptul ca premierul Ludovic Orban si presedintele Klaus Iohannis au ajuns la concluzia ca alegerile anticipate reprezinta cea mai buna solutie pentru Romania , se precizeaza in comunicatul citat.USR si PLUS atrag atentia ca Alianta a propus, in urma cu mai bine de patru luni, un pact politic si parlamentar pentru declansarea acestora, iar "in lipsa semnaturilor pe acel pact raman doar declaratiile publice si teama clasei politice vechi de a se prezenta in fata romanilor si de a le cere sustinerea pentru reforma urgenta a statului".La inceputul lunii septembrie 2019, Alianta USR PLUS a propus presedintelui Klaus Iohannis si partidelor parlamentare aflate in opozitie cu PSD un pact politic si parlamentar pentru declansarea alegerilor anticipate cel tarziu odata cu alegerile locale."Pactul propus a constituit dovada concreta a responsabilitatii cu care Alianta USR PLUS a abordat criza politica in care PSD si Guvernul Dancila au aruncat Romania. Ideea necesitatii organizarii de alegeri anticipate a fost reluata si in acordul politic semnat de USR cu PNL inainte de votul de investire a Guvernului Orban", se mai arata in comunicat.