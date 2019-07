Ciolos cere ancheta si raspundere penala pentru toti vinovatii in cazul tragediei din Caracal: Este strigator la cer!

Ziare.

"Nu doar demisii. Nu doar demiteri.Nu doar schimbare de stapan.E nevoie de mai mult decat atat.PLUS cere ancheta si raspundere penala pentru toti cei care, prin incompetenta si nepasare, sunt complici ai acestor crime: de la politistii care l-au trimis pe tatal Alexandrei la plimbare pana la cei care au actionat atat de tarziu; de la responsabilii STS pana la cei de la ANCOM si MCSI care, dupa atatea tragedii in care 112 ar fi putut salva vieti, nu au fost in stare sa implementeze solutii eficiente de localizare a celor care apeleaza numarul de urgenta.In 2019, cand serviciile de localizare vin la pachet, practic, cu orice aplicatie mobila, institutiile statului roman au avut nevoie de 19 ore pentru a identifica o victima care a apelat la 112?!! De 19 ore?!! Este strigator la cer!", a scris pe Facebook Dacian Ciolos El a mai sustinut ca "fara institutii functionale, fara oameni competenti si responsabili, dreptul la viata, garantat de Constitutie si de Statul Roman, risca sa fie o promisiune fara fond"."Incompetenta si nepasarea unor indivizi pusi in institutii in mainile carora ne incredintam viata nu vor disparea cu cateva demisii. Nu vom uita", a incheiat liderul PLUS.Reamintim ca Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.O alta fata, care se pare ca a disparut in urma cu mai bine de trei luni, si care era din judetul Dolj, pare sa fie o alta victima a principalului suspect, Gheorghe Dinca, in varsta de 66 de ani, care a fost retinut, sambata, pentru o perioada de 24 de ore , sub aspectul savarsirii in concurs, a infractiunilor de trafic de minori si viol.