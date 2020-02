Ciolos: Daca nu ajungem la anticipate, USR-Plus este gata sa isi asume guvernarea alaturi de PNL

Ziare.

Dacian Ciolos a fost intrebat sambata, la Digi 24, in ce masura PSD poate bloca alegerile anticipate."Strategia PSD este sa agate de putere cu orice pret si sa protejeze interesele baronilor locali care au tinut in sus partidul in acesti ultimi ani sifonand bani de la buget si continua ca aceasta strategie, de aceeapentru ca stiu ce ii asteapta, au mintit o data la sfarsitul lui 2016, nu o sa le mai iasa de data aceasta.Eu sper sa reusim toti cei care vrem sa ne apucam de treaba in Romania si sa incepem reformele de care Romania are nevoie ca sa se modernizeze,pentru ca aici nu e vorba de interesul aliantei USR- Plus sau interesul altui partid, e vorba de ceea ce trebuie facut in Romania. Altfel o sa ne coste foarte scump aceasta ezitare si aceste slabiciuni pe care le vedem acuma la nivelul Guvernului pentru ca", a afirmat Ciolos.El a precizat ca PSD a aratat ca este bun in strategii care sa apere interesul social-democratilor."Ma astept la orice din partea PSD, pana acum au dovedit ca sunt foarte buni in strategii care sa le apere interesele lor si nu ale cetatenilor romani, dar sper sa fie tot mai putini cei care incearca sa se salveze pe ultima suta pentru ca ce pot sa faca, sa salveze cateva luni de zile in plus, tot vor ajunge in fata alegatorilor,Singurul lucru pe care il pot obtine e sa mai stea cateva luni de zile, sa mai prinda acolo eventual o pensie speciala pe care si-au votat-o tot din banii oamenilor, dar Romania va pierde de fapt pentru ca aceste cateva luni inca in care s-ar mentine aceasta instabilitate", a explicat liderul Plus.Dacian Ciolos a mai afirmat ca daca nu se va ajunge acum la alegerile anticipate, atunci Alianta USR-Plus isi asuma intrarea la guvernare alaturi de PNL."Principalul mesaj este ca aliantainsa daca cumva din diferite motive nu ajungem sa putem organiza alegeri anticipate atunci Alianta USR Plus este gata sa isi asume alaturi de PNL sau de alte partide cu care putem avea compatibilitate, sapentru ca stim ce trebuie facut si avem si oameni pentru asta", a mai declarat Dacian Ciolos.