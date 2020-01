Ciolos: Daca PNL vrea sa aiba un candidat, sa il "puna pe masa". Pe masa bucurestenilor, nu pe masa tocmelilor

Primul eveniment la care a participat politicianul Moise Guran

"Noi vrem sa facem lucrurile un pic altfel decat s-au facut pana acum. Vi se pare firesc ca pentru Bucuresti candidatul sa fie rezultatul unor intelegeri politice in sali inchise? Al unor tranzactii: ''.Eu cred ca e un lucru foarte bun ca avem mai multi candidati si incepem de acum si vorbim inainte de a decide care va fi candidatul nostru comun. (...) Alianta USR PLUS va avea un candidat comun. Si noi speram sa gasim intelepciunea si la celelalte partide, care vor intr-adevar sa reconstruiasca Romania, sa inteleaga ca va trebui sa avem un candidat comun.Daca nu vom avea doua tururi, turul de selectie il organizam noi. Nu o sa tot stam sa ne plangem ca ne pica drobul de sare pe cap si nu putem sa facem lucrurile mai bine. Si exact asta am inceput astazi.", a spus Ciolos.El a mentionat ca prezentarea platformei candidaturii lui Voiculescu face parte dintr-o faza de "precampanie" pe care PLUS o doreste "cat mai activa"."Faptul ca noi ne prezentam candidatii nu inseamna ca ne certam cu cei de la USR sau cei de la PNL si cu alte partide, ci ca ne asumam cu responsabilitate candidaturile acestea", a subliniat el.Ciolos a opinat ca, daca se vor organiza alegeri intr-un singur tur, existenta unor candidati separati din partea USR, PLUS si a PNL reprezinta "conditia pentru a pierde alegerile".Prezent la eveniment, fostul jurnalist Moise Guran, in prezent membru USR, a facut o comparatie intre Liviu Dragnea si Gabriela Firea, apreciind ca aceasta din urma ar reprezenta o oportunitate pentru coalizarea fortelor de opozitie."Am avut in aceasta tara o mare problema care s-a numit Liviu Dragnea. Unul dintre efectele - care pana la urma au si rezolvat problema - a fost faptul ca Liviu Dragnea ne-a coalizat, a fost un catalizator al constiintei noastre nationale si al societatii civile.. (...)Nu este normal ca intr-o astfel de situatie celelalte partide sa se gandeasca: 'OK, nu ne mai putem permite sa lasam Bucuresti pe mana Gabrielei Firea'? Trebuie sa facem sa castige altcineva si sa incepem remedierea acestor probleme (din administrarea Capitalei - n.red.), pentru ca dureaza mult", a spus el.Guran a precizat ca, in ultimii ani, mandatul de primar al Capitalei a fost abordat cu "", dar ca probleme precum termoficarea sau combaterea poluarii necesita rezolvari pe termen lung, fara abordari populiste."Bucuresti pierde 2.000 de tone de apa calda pe ora. In urma cu patru ani, pierdeam 1.000 de tone pe ora. In patru ani ce s-a intamplat? RADET a dat faliment. Termocentralele din jurul Bucurestiului, care sunt intr-o oarecare stare de degradare, ca au peste 50 de ani (...), auTot felul de lucruri din astea, iar acum ne miram de problemele pe care le avem iarna, cand e atat de multa poluare si raman cartiere intregi fara apa calda si caldura. Aceste probleme au fost aici, doar ca abordarea lor a fost profund populista", a mai spus el.