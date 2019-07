Ciolos critica intentia lui Dancila de a face un referendum ca sa creasca pedepsele pentru crima, viol si pedofilie

Ziare.

com

"Doamna Dancila a uitat ca se afla la guvernare.Ar fi trebuit sa stie de la colegii de partid si de guvern ca nu e nevoie de convocarea unui referendum pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie. Este nevoie de intarirea legislatiei, de profesionalizarea institutiilor, de competenta, de simplificarea procedurilor, de institutii capabile sa isi protejeze cetatenii - adica de exact opusul a tot ceea ce face PSD de ani buni incoace.Asa cum au masacrat legislatia penala in favoarea infractorilor, doamna Dancila si colegii dumneaei ar putea foarte simplu sa o si repare. Lansarea ideii unui referendum arata ca, de fapt, nu are de gand sa faca acest lucru", a scris pe Facebook Dacian Ciolos Reactia presedintelui PLUS vine dupa ce, sambata, intr-o eclaratie de presa, Viorica Dancila si-a exprimat dorinta organizarii unui referendum privind inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie, in contextul tragediei din Caracal "Analizez posibilitatea convocarii unui referendum pentru consultarea romanilor pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie", a transmis premierul, in cadrul declaratiei de presa Potrivit legii, doar presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa isi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de interes national. Problemele care se supun referendumului si data desfasurarii acestuia se stabilesc de catre acesta, prin decret. Pe de alta parte, se poate organiza referendum de interes local, la nivelul localitatilor sau al judetelor.Reamintim ca Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.O alta fata, care se pare ca a disparut in urma cu mai bine de trei luni, si care era din judetul Dolj, pare sa fie o alta victima a principalului suspect, Gheorghe Dinca, in varsta de 66 de ani, care a fost retinut, sambata, pentru o perioada de 24 de ore , sub aspectul savarsirii in concurs, a infractiunilor de trafic de minori si viol.T.B.