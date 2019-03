Ciolos: In doar doi ani, datoria publica a crescut cu 3.000 de lei pentru fiecare roman

Ziare.

"Datoria publica a crescut, in prezent, la circa 350 de miliarde de lei. Asta inseamna peste 17.000 de lei pentru fiecare roman si aproape 40.000 de lei pentru fiecare roman angajat. In 2016, situatia arata diferit. In doar doi ani, datoria a crescut de la 14.000 de lei la 17.000 de lei pentru fiecare cetatean si de la 34.000 de lei la 40.000 de lei in cazul fiecarui roman activ din punct de vedere profesional.Generatiile care vin vor plati pentru modul dezastruos in care PSD -ALDE intelege sa guverneze, inclusiv pentru cel mai recent imprumut care va indatora tara pana la 30 de ani", a scris pe Facebook Dacian Ciolos Reamintim ca statul a imprumutat miercuri 3 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 7, 15 si 30 de ani, aceasta fiind cea mai mare suma luata pana acum la o singura iesire pe pietele externe.Guvernul a luat 1,15 miliarde euro prin titlurile pe 7 ani, 500 de milioane de euro prin vanzarea celor pe 15 ani, plus inca 1,35 miliarde de euro prin cele pe 30 de ani.Este pentru prima data cand Romania se imprumuta pe 30 de ani in euro. Fostul premier Victor Ponta a transmis ca la imprumutul de 3 miliarde facut de Guvernul Dancila vom plati 2,2 miliarde euro dobanda , fiind astfel cel mai mare cost din istoria Romaniei.Mai mult, Ministerul Finantelor are in plan sa imprumute de la banci in aprilie 3,62 miliarde de lei, inclusiv sumele suplimentare, cu 46,5% mai mult decat in martie si cu 27,3% peste cea atrasa, dupa cum reiese dintr-un anunt al insitutiei