Ciolos lauda asumarea Guvernului pe alegerea primarilor in 2 tururi, dar cere PNL sa lase orgoliile si mandria daca nu se va intampla

Oferta pentru PNL : Nu ne permitem sa ne jucam doar cu orgoliile si mandria

Ziare.

com

"Noi ne dorim sa avem alegeri in doua tururi, care e varianta cea mai buna decide Guvernul. Avea mai multe variante la dispozitie, cred ca e o varianta buna si ma bucur ca Ludovic Orban a facut acest pas curajos. Sper sa o faca si pentru alte proiecte de legi, pentru ca acest Guvern are sens doar in masura in care reuseste sa faca reforme.Daca nu reuseste sa faca reforme atunci ne trebuie un alt guvern cu majoritate clara in Parlament, deci ne trebuie alegeri anticipate, asa ca varianta aceasta, a angajarii raspunderii, mi se pare o varianta buna, nu doar pentru aceasta initiativa, dar si pentru altele, si pentru Sectia speciala in justitie si pentru alte proiecte pentru ca ramanerea acestui Guvern in functie se justifica doar in masura in care Romania e reformata, altfel pierdem timp pe politicianisme", a spus Dacian Ciolos, potrivit Mediafax.Liderul PLUS sustine ca in conditiile actuale alegerile anticipate ar putea avea loc cel mai devreme in luna iunie."Noi insistam inca din toamna, dinainte de alegerile prezidentiale, cand am spus ca ar trebuie pregatit terenul pentru ca imediat dupa alegerile prezidentiale sa fim in masura sa declansam alegerile anticipate ca sa le putem organiza undeva in primavara. Acum, daca luam in considerare calendarul obligatoriu cu perioadele acelea obligatorii ne ducem deja, daca ar cadea guvernul si ar trece peste aceasta procedura de desemnare si de respingere de doua ori a premierului, am ajunge undeva in iunie", a afirmat Ciolos.In cazul in care se ramane insa la alegeri locale intr-un singur tur, Ciolos spune ca lucrul responsabil este ca partidele de dreapta sa prezinte candidati unici in marile orase."Daca vom avea alegeri in doua tururi, asa cum si-a luat angajamentul guvernul PNL atunci nu se pune problema (candidatului unic USR -PLUS-PNL - n.red.). Cel mai bine plasat in turul doi din aceste partide pro-modernizare va fi sustinut. Daca nu vom avea doua tururi, atunci vom vedea care este candidatul cu cele mai mari sanse. Noi asta propunem PNL si altor partide - sa desemnam acesti candidati impreuna.Sper sa fie deschisi (cei din PNL - n.red.) la aceasta solutie, pentru ca nu ne mai putem permite, ca in 2016 in unele locuri, sa ne jucam doar cu orgoliile si mandria. E important sa castigam Capitala si credem ca avem candidati buni pentru asta. Este important ca in toate orasele mari, dar chiar si in mediul rural, sa lasam deoparte baronatul care s-a instalat si care dreneaza banii publici", a declarat Dacian Ciolos citat de News.ro.Cat priveste alianta USR-PLUS, Ciolos a spus ca la locale se va merge cu candidat unic la primarii si la consiliile judetene, modalitatea desemnarii candidatilor nefiind deocamdata stabilita."Vom avea candidat unic la primarii si la consiliul judetean. Colegii de la USR au propus sondaje, noi am propus organizarea unor alegeri primare. Una dintre aceste solutii sau probabil combinate ne vor permite sa desemnam candidatul care din punctul nostru de vedere are cele mai mari sanse sa castige. Si la Bucuresti, si la Iasi, la Cluj, Craiova, Brasov sau in orice oras din Romania vom avea un singur candidat din partea USR-PLUS", a afirmat Dacian Ciolos.Liderii PLUS participa la Iasi la reuniunea Consiliului National al partidului, sambata fiind ales noul Birou National al partidului, format din zece membri. In functia de presedinte executiv al formatiunii a fost desemnat europarlamentarul Dragos Tudorache.Tot sambata a fost inaugurat sediul PLUS din Iasi, unde va functiona si biroul europarlamentarului Dragos Tudorache.