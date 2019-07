Ciolos: Nu exista niciun blocaj in negocierile cu USR. Fiecare membru PLUS va vota direct cine va candida la presedintie si la Primaria Capitalei (Video)

Ziare.

"Legat de alianta cu USR, eu sunt convins ca vom incheia negocierile in cel mai scurt timp. Nu negociem posturi, asa cum lasa unii sa se inteleaga, nu exista un blocaj, ci cautam cele mai bune solutii pentru ca alinata sa constituie o alternativa politica", a precizat Ciolos.In cadrul unei conferinte de presa, organizate la finalul Consiliului National al PLUS, Ciolos a anuntat ca isi va depune intern in partid candidatura pentru a fi desemnat candidat al formatiunii la alegerile prezidentiale."Am decis prin statut sa desemnam acesti candidati prin democratie directa, cu votul tuturor membrilor de partid", a prezentat Ciolos modalitatea prin care vor fi desemnati candidatul PLUS la Cotroceni si cel pentru Primaria Capitalei.Fiecare membru PLUS este liber sa se inscrie in cursa, a subliniat Ciolos, cand a fost intrebat ce criterii trebuie indeplinite."Orice membru de partid care indeplineste criteriile de integritate poate sa isi depuna candidatura pe baza unei motiuni sau a unui obiectiv politic pe care il va prezenta membrilor de partid la inscriere", a explicat liderul partidului, care a adaugat ca notorietatea nu e un criteriu."Am declansat procedura de selectie a candidatului partidului pentru presedintia Romaniei si a candidatului la Primaria Generala. Noi am decis sa alegem prin vot direct al tuturor membrilor. De aceea,", a aratat Ciolos.Pana pe 20 iulie se inscriu candidatii, apoi in saptamana urmatoare, 22-27 iulie, toti membrii vor vota "deschis electronic".Ciolos stie ca azi "USR isi desemneaza candidatul la presedintia Romaniei in cadrul unui congres", insa la PLUS au ales alta modalitate:"Noi am decis s-o facem prin votul tuturor membrilor, apoi vom decide care candidat va fi sustinut la pozitia de presedinte al Romaniei si care va fi sustinut pentru functia de premier. Am decis sa mergem in tandem, pentru ca obiectivul nostru este sa castigam si sa schimbam Romania.Adversarul nostru politic e guvernarea PSD-ALDE. Ca fost premier al Romaniei, imi dau seama de catastrofa spre care se indreapta Romania cu aceasta guvernare. Noi vom pregati un program politic ca sa putem spune ce avem de facut cand vom ajunge la guvernare".Intrebat care postura crede ca i se potriveste mai bine - presedinte sau premier al Romaniei - Ciolos a replicat:Dupa ce ambele partide si-au desemnat candidatii, se va decide prin negociere care e candidatul sustinut de alianta la presedintie si care e sprijinit ca sa devina prim-ministru."Imi voi depune si eu candidatura in acest proces si vom vedea care va fi decizia partidului si apoi care va fi decizia in alianta. Depun candidatura pentru presedintie si in cadrul aliantei vom decide care candidat va fi sustinut pentru pozitia de presedinte si care pentru cea de premier", a conchis Dacian Ciolos.