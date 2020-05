Ciolos povesteste cum arata tarile in pandemie, dupa un drum cu masina la Bruxelles: Am traversat o Europa pe care parca timpul a inghetat-o (Video)

LIVE

Mesajul a fost transmis chiar de Ziua Mondiala a Libertatii Presei, fostul premier punctand ca a facut o incercare de jurnalism cetatenesc, ceea ce l-a facut sa pretuiasca si mai mult munca jurnalistilor."Am incercat sa documentez video drumul cu masina de la Bucuresti la Bruxelles, la Parlamentul European. Dupa sapte saptamani de telemunca in autoizolare, a trebuit sa plec la Parlament pentru pregatirea unor decizii importante pe bugetul european si planul european de redresare dupa criza COVID-19.E important sa fiu disponibil la Bruxelles, la fel ca ceilalti lideri de grupuri europene, pentru pregatirea urmatoarei plenare si pentru cateva decizii importante care au mare insemnatate si pentru Romania in aceasta criza.Evident, am plecat cu toate documentele justificative la mine si inarmat cu multa rabdare", a scris Ciolos pe Facebook El a precizat ca traversarea Europei in plina pandemie este o aventura inedita si ca i-a fost foarte greu sa surprinda toate trairile cu care s-a confruntat."Pentru mine, dincolo de experienta de traversare a granitelor pe "culoarul verde", a fost si o ocazie sa adun detalii semnificative si argumente solide in discutiile cu Comisia Europeana si cu ceilalti colegi parlamentari despre ce functioneaza si ce nu din lucrurile pe care, in ultimele saptamani, le-am decis impreuna la nivel de politici publice pentru cetateni.Intr-o singura noapte, am trecut prin trei puncte de frontiera si tot atatea controale, de intensitate descrescatoare.Magazinele din parcari vand doar apa, ceva bauturi racoritoare si snacksuri. Ici si colo mai gasesti ceva sandvisuri", a povestit Ciolos.El a precizat ca purtarea mastii e obligatorie pentru a intra in benzinariile din Germania si ca in Austria nu a vazut statii de benzina deschise noaptea, in afara de cele cu sistem de plata automata, cu cardul."Cu rare exceptii, pana in Germania, mai bine de doua treimi din autoturismele si microbuzele pe care le-am vazut pe autostrada aveau numere de inmatriculare romanesti.Sentimentul general este ca am traversat o Europa pe care parca timpul a inghetat-o. O Europa paralizata de un virus. O autostrada pustie, o calatorie cu un sentiment ciudat. Si ma intreb: oare cum o sa arate lumea care s-o afla la capatul ei, peste cateva luni de calatorie prin lumea acestui virus?Nu doar drumul prin Europa, dar si drumul Europei e o aventura in perioada asta", a mai spus el.A.G.