Cum a fost la Conventia PLUS - avantaje, vulnerabilitati si sansele de a schimba cultura politica din Romania

Partidul-personalitate, miraculos pe termen scurt, vulnerabil pe termen mediu si lung

Capcane pentru PLUS

Ziare.

com

Jean Chelba a murit lent, in cei trei ani care s-au scurs de la Colectiv. A murit parinte fara copil, cea mai crunta incercare care i se poate da unui om si a incercat, in anii in care i-a supravietuit fiului, sa se asigure ca niciun tata nu va repeta singuratatea aceasta nedreapta. Era nelipsit de la protestele contra abuzurilor de putere ale guvernului PSD/ALDE, neresemnat, dar era mai mult decat atat, increzator ca generatia fiului lui va restabili echilibrul binelui in societate.Aceasta recuperare a umanitatii chiar din mijlocul celei mai mari tragedii care ii este data omului, puterea de a nu a lasa ura sa te domine si de a izola raul este o caracteristica rara, a unor oameni speciali. Iar Jean Chelba a fost un astfel de om privilegiat, fara a avea insa profil de erou.Pana in momentul in care Vlad Voiculescu a urcat pe scena de la Romexpo, Conventia Nationala a noului partid PLUS s-a desfasurat, cu cateva sincope organizatorice, cumva in tiparul partinic clasic. Au fost discursuri, s-au facut fotografii, s-a votat conducerea partidului, delegatii veniti din tara, in ciuda ghetusului de pe strazile Romaniei, pentru ca autostrazi sunt putine, s-au cunoscut intre ei, jurnalistii si-au scris depesele.Dacian Ciolos a fost desemnat oficial, mai degraba decat ales, presedinte al partidului, pentru ca a fost unicul candidat la functia de presedinte, o vulnerabilitate pe care si-a asumat-o ca premisa, insistand ca va avea, in prima instanta, un mandat limitat la un an, pana cand partidul isi va fi consolidat baza si isi va fi constituit elitele de jos in sus.La o lectura superficiala, si probabil ca asta va fi si una dintre directiile de atac ale adversarilor politici, ramane o slabiciune de imagine sa ai un candidat unic, desemnat cu o majoritate covarsitoare, de felul celei de peste 90%.PLUS este insa, in acest moment zero, un partid-personalitate, ceea ce poate fi miraculos pe termen scurt, pentru ca poate pune in miscare mituri din cultura politica romaneasca cum este acela al salvatorului, dar problematic pe termen mediu si lung, pentru ca orice combustie rapida se consuma fara a mentine intacte fundamentele.Dacian Ciolos pare a fi constient de acest lucru, pentru ca s-a intors de cateva ori in cele doua discursuri de la Conventie la necesitatea ca partidul sa isi dezvolte elitele in clasica metoda sociologica circulatorie, adica infuzand resurse umane de jos in sus, astfel incat la urmatoarele alegeri sa aiba contra-candidati.PLUS va avea nevoie, asadar, sa iasa treptat din constructia tip personalitate si sa isi recunoasca si legitimeze in spatiul public si alti lideri. Iar aici partidul, deocamdata desemnat ca "partidul lui Dacian Ciolos" nu sta deloc rau: Vlad Voiculescu, Dragos Paslaru, Valeriu Nicolae, Ramona Strugariu, Liviu Iolu, Mirabela Amarandei sunt cateva exemple rapide.Dintre acestia iese in prim-plan figura lui Vlad Voiculescu, care beneficiaza de un capital de notorietate si reputatie construit in afara politicii, dar si de o charisma aparte, care vine din empatie. Sigur, este vorba despre patos, asadar despre un registru subiectiv, ceea ce ii poate atrage si antipatii.E de mirare ca Vlad Voiculescu nu si-a depus candidatura interna pentru un mandat de europarlamentar, chiar daca planul lui politic ar viza o candidatura la Primaria Bucurestilor.De altfel, aducandu-l in sala pe Jean Chelba in acest moment simbolic al reculegerii, Vlad Voiculescu a reusit sa ridice o punte peste cele trei guverne PSD care s-au succedat de la ultimele alegeri legislative.Guvernul condus de Dacian Ciolos, tehnocrat, desi adapostindu-i pe ministrii Toba si Dincu, o vulnerabilitate din start, a fost un guvern post-Colectiv si principalele lui mize au si fost repararea disfunctionalitatilor care au facut posibil Colectivul. Nu a reusit mare lucru daca ne raportam la rezultatele scrise intr-un Excel, dar, desi a ramas in functie doar an, a deschis fereastra unei alternative la o paradigma a puterii desprinse din FSN-ul anilor 1990.I s-ar putea reprosa lui Vlad Voiculescu ca a folosit un artificiu discursiv, dar un asemenea argument nu rezista, pentru oricine se uita la parcursul biografic al acestuia.In aceeasi logica, i se pot reprosa cateva lucruri partidului PLUS - ca nu a functionat platforma de vot asa cum trebuia, iar cei care se uitau de acasa pe transmisiunea pe Facebook au ascultat vreme de o ora muzica, ca actul de nastere al partidului nu a fost explicat din capul locului si asftel a ramas spatiu pentru ca altii sa spuna povestea, una dintre cele mai perfide erori in comunicarea politica -, dar nu acela ca nu face eforturi macar pentru a imprima o alta cultura politica in Romania, una a votului asumat si in termeni de contract social. A spus-o si Dacian Ciolos, ca PSD se poate intoarce oricand la putere, in felurite forme, daca nu exista o schimbare de mentalitate si de relationare intre social si politic.Sunt insa si cateva capcane in aceasta raportare: prima este aceea a auto-manipularii, adica a proiectarii unui electorat ideal, in loc de a-l cunoaste si asuma pe cel real, de la "firul ierbii", cum le place celor din PLUS sa spuna. A doua este aceea a calibrarii asteptarilor, un lucru care face diferenta si intre un medic empatic, bun si unul mediocru: tratamentele-minute sunt de evitat, organismul, mai ales cel social, are nevoie de timp si de tratament sustinut, multi-disciplinar, pentru a se vindeca pe termen lung, reparand cauzele, nu adormind doar simptomele.Oana Pellea i-a spus, dar asta nu exclude o actiune politica de fond.