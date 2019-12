Dacian Ciolos anunta un Congres PLUS al diasporei

Ziare.

com

"Dragi colegi din diaspora, avem nevoie de voi in organizarea alegerilor locale si speram sa fiti alaturi de noi. Si pentru ca lucrul acesta sa se poata intampla si sa mai gasim o modalitate prin care sa reconectam diaspora la ceea ce se intampla in tara, la initiativa unor colegi si colege din diaspora (...), ne propunem in primavara anului viitor sa organizam un prim congres al diasporei - PLUS. E un prim pas prin care, dincolo de ceea ce se intampla in partid si ceea ce facem in tara, sa aratam ca problema e aceeasi si ca Romania e una, indiferent unde locuiesc romanii", a precizat Ciolos.Delegatii la Conventia Nationala PLUS vor vota presedintele partidului si membrii Comisiei Nationale de Integritate de Arbitraj. Pentru presedintia formatiunii, canideaza doar Dacian Ciolos.De asemenea, vor fi votati membrii Comisiei de Cenzori, precum si coordonatorii regionali din toata tara.Atributiile coordonatorilor regionali sunt, conform Statutului partidului, asigurarea colaborarii si schimburilor de experienta dintre filialele judetene PLUS din aceeasi regiune, implementarea unitara la nivel regional a hotararilor structurilor de conducere ale PLUS de la nivel national, precum si reflectarea in politicile propuse de PLUS la nivel national a ideilor, propunerilor si nevoilor identificate la nivel regional.