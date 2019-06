Dacian Ciolos are prima sansa pentru presedintia noului grup din Parlamentul European

Sage decision, @NathalieLoiseau renonce a presenter sa candidature a la presidence de groupe << @RenewEurope >>, ex @ALDE_CoR . Le roumain @CiolosDacian, ancien Premier ministre et ancien commissaire charge de l'agriculture devrait y jouer un role important. - Jean Arthuis (@JeanArthuis) June 13, 2019

Ziare.

com

Surselespun ca Dacian Ciolos isi va depune candidatura si ar fi prima data cand un roman ar conduce un grup din PE.Europarlamentarul Jean Arthuis este cel care a facut anuntul, pe contul de Twitter, unde a scris ca Dacian Ciolos trebuie sa joace un rol european important."O decizie inteleapta, Nathalie Loiseau renunta la candidatura pentru presedintia grupului RenewEurope >>, ex ALDE_CoR . Romanul Ciolos Dacian, fost prim-ministru si fost comisar european pe agricultura trebuie sa joace astfel un rol important", a scris Jean Arthuis.Dacian Ciolos a deschis lista Aliantei 2020 pentru Parlamentul European, dar fostul prim-ministru tehnocrat a spus mereu ca se va retrage in 2020, pentru a construi mai departe in tara, unde urmeaza alegeri prezidentiale si legislative.De altfel, Alianta 2020 va avea candidat comun pentru Cotroceni, iar acesta va fi fie Dacian Ciolos, fie Dan Barna. A spus-o chiar presedintele PLUS , care adauga ca rezultatul Aliante de la alegerile europarlamentare indreptateste o astfel de candidatura.