Dacian Ciolos: Candidez la alegerile europarlamentare. A fost o decizie dificila

. A fost o decizie dificila, pentru ca orice discutie care avea legatura cu acest subiect incepea cu ingrijorarea celor din jurul meu: 'Iti dai seama ca te vor ataca? Ca vor spune ca vrei sa pleci la Bruxelles?'. Nu o data am analizat ce avem de facut atunci cand PSD si 'analistii' lor in simbrie vor incepe sa ne atace - pe mine si pe colegii mei - cu vorbele si manipularile lor otravite. Pana in momentul in care mi-am dat seama ca greseam fundamental. Agenda acestor indivizi care au capturat tara, care vor sa decida cum traim, cum gandim, cum ne va arata viitorul, nu este si nu poate fi agenda noastra", a scris pe Facebook Dacian Ciolos.El a mai afirmat ca romanii trebuie sa inceapa sa iasa "din ceata toxica pe care unii vor sa o astearna peste tara"."Cred ca fiecare dintre noi are aceasta responsabilitate pentru sine, pentru familia sa, pentru prietenii si vecinii sai.. Dezinteresul sau retragerea din fata acestor politicieni nocivi nu este o solutie. Pentru mine, alegerea de a candida la europarlamentare este un astfel de pas.Dupa ce am inteles ca nu conteaza ce vor spune, ca indiferent ce voi face oricum vor zice niste enormitati si minciuni, am stat si am cugetat la ce ar fi mai bine., care sa lupte pentru binele tuturor romanilor - atat al celor ramasi acasa, cat si al celor din diaspora. Ca sa facem tara noastra bine, e nevoie sa punem la bataie toata priceperea si toata energia noastra, pe toate fronturile.. Din contra! Iar planul meu e sa incepem sa reconstruim Romania. Am de gand sa muncesc pentru tara mea si voi face asta si acasa, si in Parlamentul European", a adaugat fostul premier.El a mai afirmat ca are experienta in institutiile europene."Nu sunt singurul roman cu o astfel de experienta, dar sunt unul dintre cei care pot folosi aceasta experienta la cel mai inalt nivel. Desigur, multi vor spune ca vreau sa plec departe de tara, in cazul de fata la Bruxelles. Dar nu este asa, iar in perioada urmatoare am sa fac tot ce imi sta in putinta sa conving cat mai multi oameni de bunele mele intentii", a mai scris Dacian Ciolos.