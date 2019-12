Dacian Ciolos, la final de 2019: Se inmultesc semnele bune in Romania, 2020 poate fi anul unui nou inceput

Ziare.

Intr-o postare pe Facebook, Dacian Ciolos vorbeste despre motivele pentru care a intrat in politica si despre etapa pe care a reprezentat-o 2019 in proiectul politic pe care si l-a asumat si care are ca "prim termen de validare" sfarsitul anului 2020."2019 a fost un an pe care l-am dedicat in mare parte proiectului politic inceput in 2018 si care are ca prim termen de validare sfarsitul anului 2020.Am intrat in politica pentru ca Romania are nevoie de o schimbare profunda si am vrut sa fiu printre aceia care o sustin asumat", spune Dacian Ciolos.Liderul PLUS vorbeste despre evolutia Romaniei in ultimii, semnele bune, dar si "defectiunile" din 2019 si perspectivele din 2020."Am vazut cum, in acesti ultimi ani, se inmultesc semnele bune: societatea, in ansamblul ei, se maturizeaza, diaspora se mobilizeaza, tara trece printr-o perioada cu potential bun de dezvoltare economica, Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri dupa ultimele ale geri europene, cu oportunitati pentru ca Romania sa devina un jucator european, iesind din conditia sa, cumva autoimpusa, de tara de periferie.In ciuda acestor semne bune, insa, ne-au pus pe jar si in 2019 foarte multe defectiuni in functionarea normala a societatii, a institutiilor statului, o tentativa de control politic a unor institutii esentiale pentru democratie, o presiune mare asupra justitiei.Dar toate acestea pot fi transformate in oportunitati de schimbare reala si profunda, acum, la 30 ani de la caderea comunismului.2020 poate fi anul unui nou inceput, provocat de noi, din interior, nu asteptat din afara. Dar poate fi si un nou moment ratat daca ne multumim cu putin, cu carpeli pe ici, pe colo. De data aceasta, putem mult mai mult decat o timida stabilizare, pentru ca am invatat sa vrem, sa cerem, dar si sa facem lucrurile noi insine", spune Ciolos in postarea de pe Facebook.Dacian Colos considera ca momentele-cheie pentru ca schimbarile din ultimii ani sa prinda contur vor veni in 2020."Tot ceea ce ne-a facut sa suferim colectiv in 2017 si in 2018 ne-a dat si determinarea de a iesi masiv la vot in doua randuri in 2019, iar diferenta se vede deja. Dar momentele-cheie pentru ca aceasta schimbare sa prinda contur si consistenta vor veni in 2020", spune liderul PLUS.Ciolos face o trecere in revista a ceea ce a realizat impreuna cu PLUS si USR in 2019 si vorbeste si despre obiectivele pentru 2020."- Am intrat in noul an cu un nou partid care sa fie un instrument al acestei schimbari asumate. S-au adunat in jurul acestui proiect peste 17.000 de oameni in tara si in diaspora si mult mai multi sustinatori care ne-au dat un credit de incredere. A fost un an cu partidul de construit pe teren, dar si cu doua campanii electorale de organizat. Trebuie sa recunoastem, insa, si cu un guvern PSD care ne-a tinut uniti si cu ochii-n patru.- Am construit Alianta cu USR si am inceput sa invatam sa lucram impreuna. S-au adunat in aceasta Alianta oameni determinati sa se implice, veniti din mediul antreprenorial, din societatea civila, oameni cu multa personalitate si multi cu convingerea ca stiu ce e mai bine de facut si ca parerea lor trebuie luata in seama.- Am luat contact direct, in strada, cu oamenii din toata tara si din diaspora. Le-am ascultat pasurile si parerile despre ce trebuie facut cu Romania. Am inceput sa invatam din victorii, dar si din dezamagiri ca niciunul dintre noi nu este "buricul pamantului" si ca trebuie sa invatam sa ne ascultam si sa ne auzim unii pe ceilalti.- Am construit un nou grup politic in Parlamentul European care a devenit al treilea ca marime, indispensabil formarii oricarei majoritati decizionale. Am inceput sa contam la Bruxelles si sa fim ascultati atunci cand avem ce spune. Mi-am asumat presedintia grupului politic nou format, convins fiind ca si acolo, la fel ca acasa, trebuie sa si facem, nu doar sa asteptam sa se faca. Pentru prima data, un roman a fost ales pe o astfel de pozitie de influenta politica.- Am petrecut perioada de dupa europarlamentarele din 26 mai construind partidul in teritoriu: sute de comunitati locale, filiale judetene peste tot in tara, in Bucuresti si in diaspora.- Am intrat in campania prezidentiala intr-un tandem care nu a fost valorificat la potentialul sau maxim. Am tras invataminte pentru cresterea increderii in echipa Aliantei.- Au fost momente si ezitari daca sa continuam in alianta sau sa mergem separat. Am hotarat sa continuam impreuna, pentru ca e mult mai usor sa dezbini decat sa construiesti incredere. Romania are nevoie de incredere, caci din dezbinare s-a hranit prea mult politica romaneasca"." Vom putea implini multe dintre lucrurile pe care le-am sperat, pe care le-am crezut imposibile, dar care ne-au adus impreuna pentru a visa la ele si a le materializa.2020 va fi un an care ne va cere multa intelepciune si maturitate, ne va cere capacitate de a distinge intre ceea ce credem ca e bun pentru ca ne alimenteaza orgoliul si ceea ce trebuie facut pentru ca cetatenii romani ne-au creditat cu incredere.2020 va fi anul in care vom dovedi daca suntem capabili sa crestem, materializand increderea celorlalti mai degraba decat urmand propriile aspiratii de preamarire"."Imi doresc sa merit si sa meritam increderea celor care sunt decisi sa arate ca noi, ca neam si ca societate, putem face alegerile asumate care sa ne duca spre mai bine", isi incheie Dacian Ciolos mesajul de la final de 2019.