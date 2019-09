Dacian Ciolos propune cateva masuri de igienizare post-PSD: Suntem pregatiti de guvernare chiar maine

Ziare.

"PSD trebuie sa plece de la guvernare chiar maine, stim ce avem de facut. Am prevazut in programul politic cateva masuri de igienizare dupa ce pleaca PSD", a anuntat, intr-o conferinta de presa, Dacian Ciolos.Aceasta a explicat ca, dincolo de propunerile de presedinte si premier ale Aliantei 2020, e importanta reforma statului, pa patru paliere: constitutionala, electorala, a justitiei si a administratiei publice.Dacian Ciolos a prezentat propunerile din programul PLUS, atat pentru educatie, unde a pus accentul pe autonomia scolilor, cat si pentru infrastructura."Avem multe companii in diaspora care lucreaza cu prouiecte de infrastructura, detinute de romani si care lucreaza cu muncitori romani si suntem covinsi ca le vom putea atrage", a spus presedintele PLUS.Totodata, Ciolos a anuntat o strategie pentru rural: "Vrem sa tratam ruralul in mod specific. In multe locuri din tara, mediul rural e depopulat, multi au luat drumul strainatatii, pentru ca nu si-au gasit un rost in tara".Vedem cata nevoie avem de oameni noi in politica, a spus Ciolos, facand referire la candidatura lui Dan Barna la prezidentiale."Criza politica prelungita poate fi rezolvata prin alegeri anticipate, asta e interesul Romaniei, suntem pregatiti sa venim la guvernare de maine, daca se poate, de accea avem nevoie de o majoritate in Parlament.Am experimentat si o guvernare fara majoritate in Parlament si am vazut care sunt limitarile".Ciolos a amintit ca Alianta 2020 a propus, in acest sens, un pact pentru alegeri anticipate, de care multora din Parlament le etse frica.