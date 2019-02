Este oficial. USR si PLUS fac alianta pentru europarlamentare: S-a nascut principala forta de opozitie!

Ziare.

"Avem alianta! La ora 20:20 s-a decis Alianta 2020 USR PLUS", au anuntat cei de la USR pe pagina de Facebook a formatiunii.Un mesaj a fost publicat si pe pagina de Facebook PLUS, dar si pe cea fostului prim-ministru."S-a nascut principala forta de opozitie: Alianta 2020 USR+PLUS. Proiectul nostru e Romania. Acum ai cu cine!", a scris Dacian Ciolos pe contul sau.Potrivit unei fotografii publicate de deputatul USR Claudiu Nasui, Comitetul Politic al formatiunii a votat astfel: 68 de voturi pentru formarea aliantei, 9 impotriva si 4 abtineri."Votul prin care USR si PLUS vor merge impreuna la urmatoarele alegeri europarlamentare. Este un moment istoric in care se coaguleaza fortele autentic reformatoare ale Romaniei!", a scris Nasui pe contul personal de Facebook."Avem un acord. USR si PLUS vor merge impreuna la alegerile europarlamentare! (...) Vom avea cei mai buni candidati. Vom avea delegati in sectii. Vom avea timpi de antena. Scriem istorie impreuna", a scris si deputatul USR Iulian Bulai pe Facebook.Fostul premier a declarat ca spera ca aceasta alianta sa fie un prim pas pentru un proiect care sa se implineasca la alegerile parlamentare din 2020"Astazi putem sa anuntam ca aceasta alinata exista, o alianta care va avea reprezentanti in birourile de votare, pornim cu premise bune, pornim cu cateva mii de membri.Sper sa prezentam o lista comuna cu oameni competenti care vor sti sa lupte pentru Romania in Parlamentul European. Acesta speram sa fie doar un prim pas pentru un proiect care sa se implineasca la alegerile parlamentare din 2020. (...)Este un mesaj clar de coagulare a fortelor de opozitie. Speram sa fie doar un prim pas, pana la alegerile parlamentare sa vorbim de opozitie solida. Avem nevoie de toti cei care vor sa schimbe Romania in bine", a declarat Dacian Ciolos dupa CP al USR.La randul sau, Dan Barna a confirmat, dupa Comitetul Politic, ca Dacian Ciolos va deschide lista comuna a USR-PLUS pentru europarlamentare , urmat de Cristian Ghinea (USR), Dragos Pislaru (PLUS) si Clotilde Armand (USR)."Este probabil cea mai buna lista pe care a avut-o Romania dupa 89 incoace. Lista comuna USR PLUS este o lista a oamenilor competenti", a subliniat liderul USR.El a adaugat ca "nu este de actualitate o alianta cu PNL".